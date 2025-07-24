Крушение самолета Ан-24 Хабаровск — Тында: что известно, сколько жертв

Сегодня, 24 июля, пассажирский самолет Ан-24, на борту которого находилось 49 человек, потерпел крушение в Амурской области. Какие известны последние новости об этом, есть ли выжившие?

Что известно о крушении Ан-24 в Приамурье

Пассажирский самолет Ан-24 перестал выходить на связь 24 июля около 08:00 по московскому времени. По информации Telegram-канала Mash, борт авиакомпании «Ангара» вылетел из Хабаровска и через Благовещенск должен был прилететь в Тынду.

«Самолет Ан-24, пропавший в Амурской области, перестал выходить на связь во время захода на посадку в аэропорту Тында. Борт ушел на второй круг, после чего пропал с радаров. В 11:00 по местному времени воздушное судно вылетело из Благовещенска в Тынду. Ближе к 13:00 при заходе на посадку в местном аэропорту самолет ушел на второй круг, потеряв связь с диспетчерами», — говорится в сообщении канала.

На поиски самолета из Благовещенска вылетел Ми-8 и выдвинулась наземная группа, а также подключились Росавиация и МЧС.

«В Амурской области Росавиация в координации с МЧС России и другими службами ведет поиски самолета Ан-24 авиакомпании „Ангара“. На поиски самолета вылетело поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации. В район поиска выдвинулась наземная поисково-спасательная команда аэропорта Тында», — уточнили в ведомстве.

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что, по предварительным данным, на борту самолета находилось 43 пассажира, пять из которых — дети, и шесть членов экипажа.

Изначально предполагалось, что экипаж мог совершить экстренную посадку, из-за этого аварийный маяк не включился, однако позднее спасатели обнаружили обломки борта, сообщает Telegram-канал «112».

«Самолет Ан-24, пропавший в Амурской области, обнаружен. Он разрушен и горит. Обломки заметили с воздуха в 15 километрах от города Тынды. Экстренные службы почти добрались на место», — рассказали авторы канала.

По предварительной информации, выживших нет, сообщает Mash. По его данным, одна из возможных версий трагедии — ошибка экипажа при заходе на посадку при плохой видимости.

«Поисковый вертолет Ми-8 не смог приземлиться около горящего Ан-24 из-за слишком густого леса вокруг. На поиски пострадавших пассажиров и членов экипажа вышла пешая поисково-спасательная группа», — добавил Mash.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех лиц.

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