Третий раунд переговоров РФ и Украины завершен: итоги, о чем договорились

Третий раунд переговоров РФ и Украины завершен: итоги, о чем договорились

В Стамбуле завершился третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Что об этом известно, о чем договорились делегации, какие итоги?

Третий раунд переговоров России и Украины

Третий раунд переговоров между Москвой и Киевом завершился в Стамбуле. Полноценное заседание началось в 20:37 по местному времени, что совпадает с московским, и длилось около 40 минут.

«Завершили», — рассказал источник агентства.

Российская сторона рассчитывает на проведение четвертого раунда переговоров с Украиной, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский. Он выразил надежду на это, отвечая на соответствующий вопрос.

«Мы надеемся, что будет», — отметил Мединский.

Главные итоги встречи

Мединский заявил, что Москва предложила Киеву обмен еще не менее чем по 1200 военнопленным с каждой стороны.

«Продолжая обмен военнопленными, мы договорились о том, что в ближайшее время будет проведен обмен еще не менее чем по 1200 военнопленным с каждой стороны. Если они найдут у себя наших — эта цифра будет больше», — сказал он журналистам.

Кроме того, Москва готова обменять военных ВСУ и другие категории лиц на жителей Курской области, сообщил Мединский. По его словам, порядка 30 человек, которые проживали в регионе, не вернулись в Россию.

«Не все мирные жители Курской области, которые были эвакуированы ВСУ на территорию Украины, возвращены в настоящий момент домой. Их немного, около 30 человек, но они по-прежнему удерживаются Украиной. Честно говоря, я вообще не понимаю, почему это происходит», — заявил Мединский.

Также Россия предложила украинской стороне рассмотреть вопрос объявления на линии боевого соприкосновения коротких, по 24–48 часов, перемирий, сообщил Мединский. По его словам, это необходимо, чтобы была возможность забрать раненых и тела бойцов.

«Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос. Объявление на линии боевого соприкосновения, на линии фронта коротких, по 24–48 часов, перемирий, для того чтобы была возможность у санитарных команд забрать раненых, была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов», — сказал Мединский.

Встретится ли Путин с Зеленским

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского должна «поставить точку» в переговорах, заявил глава российской делегации в Стамбуле, помощник российского лидера Владимир Мединский, передает Telegram-канал «Пул № 3». По его словам, на этой встрече необходимо не просто обсуждать соглашение, а подписывать его: «конец — делу венец».

«А на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать. Понимаете? Как у нас говорят: конец — делу венец. Встречаться для того, чтобы с нуля заново все это обсуждать, не имеет смысла», — сказал он.

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