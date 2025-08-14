Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 18:19

Еще не пробовали арбузный мед? Зря! Готовим дома турецкий нардек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите удивить гостей необычным лакомством? Арбузный мед нардек — это настоящий кулинарный шедевр, который стоит попробовать каждому! Этот густой сироп с насыщенным вкусом лета готовят из обычных арбузов, выпаривая сок до консистенции меда. И поверьте — он того стоит!

Для приготовления вам понадобятся только спелые арбузы (16 кг на 1 кг меда) и немного терпения. Мякоть арбуза измельчите и процедите через марлю, чтобы получить чистый сок без косточек и мякоти. Затем варите на медленном огне 5–6 часов, постоянно помешивая, пока объем не уменьшится в 10–12 раз. Готовый нардек должен быть густым, как мед, и иметь насыщенный рубиновый цвет.

Секрет успеха — в выборе арбузов: они должны быть очень сладкими и спелыми. Храните нардек в стерильных банках — он не портится годами! Подавайте к сыру, оладьям или просто намазывайте на хлеб. Этот необычный десерт станет вашей любимой витаминной добавкой зимой!

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду.

еда
рецепты
десерты
Турция
мёд
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мексиканка победила в ультрамарафоне благодаря народным традициям
«Была вся в стекловате»: педофил изнасиловал в подвале дочь одноклассницы
Российская фигуристка возвращается на лед через неделю после родов
На Украине назвали неожиданный регион, где могут вспыхнуть бои
Бывший депутат Госдумы от Крыма объявлен в розыск
В Египте назвали число пострадавших в ДТП с российскими туристами
Внешний долг России с начала года вырос на $32,2 млрд
Аляска станет новой Ялтой? Личная встреча Путина и Трампа перепугала Брюссе
Путин будет ездить по Аляске на своих автомобилях
Стала известна реакция жителей Аляски на саммит Путина и Трампа
Россиянам рассказали, когда упадут цены на овощи
Нижегородец выжил с 12-сантиметровым гвоздем в черепе
В Госдуме назвали вторую возможную тему саммита на Аляске
В аэропорту российского города ввели временные ограничения
Маленькая пенсия, болезнь, завершение карьеры: как живет Галина Стаханова
Напавшего на мальчика в шапке с Z уральца внесли в список террористов
Как вернуть страсть и сохранить либидо: советы психолога об идеальном сексе
Панин, Шалаева, Шаракоис: актеры-эмигранты, сменившие работу из-за нищеты
Американский министр заткнул европейских коллег из-за санкций против РФ
«Сапсан» мог ударить по Кремлю: Россия уничтожила дальнобойные ракеты ВСУ
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Толпа из тысяч мигрантов вышла на улицы Красноярска и попала на видео
Регионы

Толпа из тысяч мигрантов вышла на улицы Красноярска и попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.