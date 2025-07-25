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25 июля 2025 в 15:08

«Жил небом»: дочь командира разбившегося Ан-24 рассказала об отце

Дочь командира разбившегося Ан-24 Логвинова заявила, что ее отец жил небом

Командир самолета Вячеслав Логвинов Командир самолета Вячеслав Логвинов Фото: Социальные сети

Дочь Вячеслава Логвинова, командира разбившегося в Приамурье самолета Ан-24, Ольга рассказала, что отец начал работать в авиации в 1985 году. В беседе с 360.ru она назвала отца опытным пилотом, который жил небом.

Ольга также подчеркнула, что Логвинов никогда не жаловался на авиакомпанию и очень любил свою работу. О состоянии Ан-24 он тоже не говорил.

Как бы там что ни было, ему все нравилось. Он небом жил, — объяснила женщина.

Самолет Ан-24, выполнявший рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, разбился в Приамурье днем 24 июля. На подлете к Тынде экипаж перестал выходить на связь, перед этим он ушел на второй круг. На борту находились 43 пассажира, пять из которых — дети, и шесть членов экипажа. Никто не выжил.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что первичный анализ данных с бортовых самописцев Ан-24 будет проведен в ближайшие дни. Черные ящики уже обнаружены спасателями и готовятся к отправке в Москву для детального изучения. Кроме того, Росавиация совместно с Ространснадзором проверит деятельность компании «Ангара» на предмет выполнения федеральных авиационных правил.

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