Стало известно, когда проведут расшифровку самописцев разбившегося Ан-24

Первичный анализ данных с бортовых самописцев пассажирского Ан-24, потерпевшего крушение под Тындой в Амурской области, будет проведен в ближайшие дни, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров по итогам заседания правкомисии под председательством министра транспорта Андрея Никитина. Черные ящики уже обнаружены спасателями и готовятся к отправке в Москву для детального изучения, передает пресс-служба Минтранса.

По данным МЧС, которые мы получили после заседания комиссии — бортовые самописцы найдены. Планируем оперативно работать со Следственным комитетом для доставки их в Москву и уже на следующей неделе провести частичную расшифровку бортовых самописцев, — сказал Ядров.

Также отмечается, что Росавиация совместно с Ространснадзором инициирует проверку деятельности компании «Ангара» на предмет выполнения федеральных авиационных правил. По итогам будет принято решение о ее дальнейшей работе.

Ранее источник сообщил, что, по предварительным данным, авиакатастрофа в Приамурье произошла в результате ошибки экипажа Ан-24. Пилоты могли задеть одну из сопок во время захода на посадку в сложных метеорологических условиях.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» разбился утром 24 июля на пути из Благовещенска в Тынду. На борту находились 49 человек, в том числе пятеро детей и шесть членов экипажа. Все они погибли. По предварительным данным, лайнер пропал с радаров при попытке зайти на второй круг. Обломки самолета обнаружили в 15 километрах от Тынды.