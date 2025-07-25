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25 июля 2025 в 22:58

«Давайте будем честны»: депутат Рады о возвращении беженцев на Украину

Депутат Рады Гетманцев: у Украины нет денег на возвращение эмигрантов

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Возвращение эмигрантов является очень важным делом для Украины, заявил изданию «Дело» председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. Однако, по его словам, у правительства нет денег, чтобы привлечь граждан обратно в страну.

Мы не можем говорить о каких-то «плюшках» для возвращения украинских беженцев. Во-первых, у нас денег на это нет, давайте будем честны, — констатировал он.

Кроме того, напомнил депутат, обещание предоставить преимущества тем, кто вернется из-за рубежа, может вызвать негодование у тех граждан, которые не стали покидать страну. При этом, как указано в материале, общая численность населения сократилась с 48,5 млн человек в 2001 году до 29 млн в 2023 году, с февраля 2022 года с Украины выехали почти 10 млн человек.

Ранее сообщалось, что новая жесткая миграционная политика американского лидера Дональда Трампа заставляет украинцев, приехавших в США после начала конфликта с Россией, массово покидать страну. Они опасаются депортации и призыва в ВСУ в случае возвращения на родину. Многие разочарованы непоследовательной позицией Трампа по поддержке Киева.

Тем временем компания Deloitte представила данные, согласно которым в 2024 году вклад украинских беженцев в польскую экономику составил примерно €22,7 млрд. Примечательно, что такая сумма в восемь раз превышает траты Варшавы на поддержку Киева.

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