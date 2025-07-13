Названа причина массового бегства украинцев из США Le Monde: украинцы бегут из США, опасаясь депортации и призыва в ВСУ

Новая жесткая миграционная политика американского лидера Дональда Трампа заставляет украинцев, приехавших в США после начала конфликта с Россией, массово покидать страну. Они опасаются депортации и призыва в ВСУ в случае возвращения на родину, пишет Le Monde.

Неопределенность миграционного статуса и суровые антимигрантские меры лишают людей уверенности в будущем, вынуждая их возвращаться в Европу, отметило издание. Многие разочарованы непоследовательной позицией Трампа по поддержке Киева, но их главный страх сейчас — оказаться под ударом новых санкций.

В условиях неопределенности, вызванной новой американской миграционной политикой, у украинцев больше нет уверенности в своем будущем. Некоторые решают вернуться в Европу <...> Американская мечта дается этим семьям с трудом, — констатирует газета.

Особую остроту ситуации придает угроза мобилизации. Как отмечает основательница Ukrainian Daughters Foundation ветеран армии США Зоряна Сможаник, украинские женщины в Америке с ужасом думают о возможной депортации именно из-за риска попасть на фронт. Примером служит история одной семьи: брат уже воюет в ВСУ, а его сестра, лишившись права на проживание в США, отчаянно борется за свой статус, стремясь избежать отправки в зону боевых действий.

Ранее национальное Управление по делам гражданства и миграции Латвии сообщило, что свыше 18,6 тысячи украинских беженцев лишились статуса временной защиты. По информации ведомства, указанные лица не обратились за продлением разрешительных документов в течение 30 дней после истечения срока действия их виз или видов на жительство. Чиновники не исключают, что некоторые из этих людей могли уже покинуть территорию страны.