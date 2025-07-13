Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 июля 2025 в 04:39

Названа причина массового бегства украинцев из США

Le Monde: украинцы бегут из США, опасаясь депортации и призыва в ВСУ

Флаг США со следами обстрела. Украина, 2022 год Флаг США со следами обстрела. Украина, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая жесткая миграционная политика американского лидера Дональда Трампа заставляет украинцев, приехавших в США после начала конфликта с Россией, массово покидать страну. Они опасаются депортации и призыва в ВСУ в случае возвращения на родину, пишет Le Monde.

Неопределенность миграционного статуса и суровые антимигрантские меры лишают людей уверенности в будущем, вынуждая их возвращаться в Европу, отметило издание. Многие разочарованы непоследовательной позицией Трампа по поддержке Киева, но их главный страх сейчас — оказаться под ударом новых санкций.

В условиях неопределенности, вызванной новой американской миграционной политикой, у украинцев больше нет уверенности в своем будущем. Некоторые решают вернуться в Европу <...> Американская мечта дается этим семьям с трудом, — констатирует газета.

Особую остроту ситуации придает угроза мобилизации. Как отмечает основательница Ukrainian Daughters Foundation ветеран армии США Зоряна Сможаник, украинские женщины в Америке с ужасом думают о возможной депортации именно из-за риска попасть на фронт. Примером служит история одной семьи: брат уже воюет в ВСУ, а его сестра, лишившись права на проживание в США, отчаянно борется за свой статус, стремясь избежать отправки в зону боевых действий.

Ранее национальное Управление по делам гражданства и миграции Латвии сообщило, что свыше 18,6 тысячи украинских беженцев лишились статуса временной защиты. По информации ведомства, указанные лица не обратились за продлением разрешительных документов в течение 30 дней после истечения срока действия их виз или видов на жительство. Чиновники не исключают, что некоторые из этих людей могли уже покинуть территорию страны.

Украина
США
мигранты
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский боец выследил военнослужащих ВСУ по огоньку в подвале
Названа причина массового бегства украинцев из США
Макрона обвинили в оскорблении Стармера и британской нации
Туберкулез: как передается, симптомы, защита, что делать, если заболел
Трамп раскрыл, кто якобы создал «список Эпштейна»
Россиянам рассказали о вероятности распространения чумы в стране
Десятки тысяч новгородцев лишились энергоснабжения
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 13 июля и советы аллергикам
Ким Чен Ын поддержал действия России по разрешению конфликта на Украине
Зеленского уличили в запредельной лжи о Волынской резне
Оценена вероятность нового покушения на Трампа
Российский ИИ отказался генерировать изображение с героем СВО
Мирные жители пострадали при ударе дронов ВСУ по Белгородской области
Россиянам показали, как выглядел циклон в Москве с орбиты Земли
Стало известно о планах Трампа на военную помощь Украине
Псковский Раскольников. Как повар-маньяк расправлялся с жертвами
ПВО уничтожила дроны ВСУ над российским регионом
Иран поставил США жесткое условие для возобновления ядерных переговоров
Зеленский анонсировал изменения в правительстве после встречи с Умеровым
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 13 июля 2025 года
Дальше
Самое популярное
Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска
Россия

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.