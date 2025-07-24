В Амурской области ввели режим ЧС после крушения Ан-24 В Амурской области ввели режим ЧС на фоне крушения Ан-24

После крушения самолета Ан-24 в Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор региона Василий Орлов в Telegram-канале. Он уточнил, что создан оперативный штаб, который будет работать круглосуточно.

Для мобилизации всех сил и средств в регионе ввели режим ЧС, — отметил Орлов.

В МЧС России сообщили, что спасатели не могут добраться до места крушения самолета Ан-24 под городом Тында в Амурской области. Там отсутствуют дороги, путь расчищает тяжелая техника. На борту находились шестеро членов экипажа и 43 пассажира, в том числе дети.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о крушении самолета Ан-24. Он добавил, что доклад о таких событиях — это естественный процесс.

При крушении Ан-24 погибла семья врачей из Тынды. Галина и Алексей Найденовы возвращались с турецкого курорта вместе с внуком. Кроме того, этим рейсом летел известный на Дальнем Востоке торакальный хирург Леонид Майзель. Он работал в Хабаровской краевой клинической больнице №1, его стаж — 48 лет.