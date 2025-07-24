Путину доложили о крушении Ан-24 в Амурской области

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложили о крушении самолета Ан-24 в Амурской области, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова. Он добавил, что доклад о таких события — это естественный процесс.

Естественно, ему доложено об этом, — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее в Амурской области произошло ЧП с пассажирским самолетом Ан-24 авиакомпании «Ангара». По данным оперативных служб, наземные диспетчеры потеряли связь с воздушным судном во время его полета над регионом. При этом экипаж не передавал сигналов о каких-либо неисправностях перед исчезновением.

Согласно информации из авиационных источников, самолет должен был выйти на связь при приближении к контрольной точке возле аэропорта Тынды, однако вместо этого совершил маневр ухода на второй круг и вскоре пропал с радарных экранов. На борту находились 46 человек, включая пятерых детей, о чем сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Спасательные службы оперативно организовали поисковую операцию. Как уточнили в МЧС, к месту предполагаемого крушения, расположенному в 15 километрах от Тынды, направлены более 50 спасателей и 10 единиц спецтехники. Работы осложняются труднодоступной местностью, через которую приходится продвигаться поисковым группам.