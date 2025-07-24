Более 50 человек участвуют в поисках Ан-24 в Амурской области

Более 50 человек участвуют в поисках Ан-24 в Амурской области

В поисках потерпевшего крушение в Амурской области самолета Ан-24 задействованы свыше 50 человек и 10 единиц техники, сообщили в МЧС. В ведомстве добавили, что спасатели продвигаются к месту крушения по труднодоступной местности.

Спасатели МЧС России следуют к месту крушения самолета по труднодоступной местности. Задействованы более 50 специалистов и 10 единиц техники, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что наземные службы потеряли связь с пассажирским самолетом Ан-24 авиакомпании «Ангара», когда он пролетал над Амурской областью. Воздушное судно не подавало сигналов о нештатной ситуации во время полета. Экипаж должен был выйти на связь при прохождении контрольной точки неподалеку от аэропорта Тында. По данным СМИ, судно ушло на второй круг и пропало с радаров.

На борту находятся 46 человек. По информации губернатора Амурской области Василия Орлова, среди них пятеро детей. Воздушное судно выполняло рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. В МЧС уточнили, что обломки Ан-24 найдены в 15 километрах от Тынды.