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24 июля 2025 в 14:24

Названа причина отсутствия официальной информации о жертвах крушения Ан-24

Спасатели не могут добраться до места крушения Ан-24 из-за отсутствия дороги

Фото: МЧС России

Спасатели не могут добраться до места крушения самолета Ан-24 под городом Тында в Амурской области, сообщила пресс-служба МЧС России. Там отсутствуют дороги, сейчас путь расчищает тяжелая техника. По данным ведомства, до самолета осталось около трех километров.

Спасатели добираются на технике высокой проходимости по труднопроходимой гористой местности. При полном отсутствии дорог путь расчищает тяжелая инженерная техника, — сказано в сообщении.

На вертолете Ми-8 к месту падения Ан-24 вылетели спасатели из Хабаровска. С собой они везут снаряжение и аварийно-спасательный инструмент. Кроме того, из Благовещенска направили аэромобильную группировку из 40 сотрудников МЧС, включая психологов. Всего к поискам привлечены 149 человек и 21 единица техники.

Ранее стало известно, что при крушении Ан-24 погибла семья врачей из Тынды. Галина и Алексей Найденовы возвращались с турецкого курорта вместе с внуком. Кроме того, этим рейсом летел известный на Дальнем Востоке торакальный хирург Леонид Майзель. Он работал в Хабаровской краевой клинической больнице №1, его стаж — 48 лет.

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