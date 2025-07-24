Раскрыты неизвестные детали об одном из пассажиров рухнувшего Ан-24 На борту разбившегося в Амурской области Ан-24 летела годовалая девочка

Одной из пассажирок разбившегося в Амурской области самолета Ан-24 была годовалая девочка, сообщает Telegram-канал SHOT. Как пишут авторы, она летела вместе с 25-летней мамой.

По данным канала, девочка родилась в июне прошлого года. Помимо этого, авторы сообщили, что весь экипаж был из Иркутской области.

Ранее в МЧС России сообщили, что в поисках потерпевшего крушение Ан-24 задействованы свыше 50 человек и 10 единиц техники. В ведомстве добавили, что спасатели продвигаются к месту крушения по труднодоступной местности.

До этого стало известно, что наземные службы потеряли связь с пассажирским самолетом Ан-24 авиакомпании «Ангара», когда он пролетал над Амурской областью. Воздушное судно не подавало сигналов о нештатной ситуации во время полета.

Экипаж должен был выйти на связь при прохождении контрольной точки неподалеку от аэропорта Тында. По данным СМИ, самолет ушел на второй круг и пропал с радаров. По информации губернатора Амурской области Василия Орлова, среди пассажиров были пятеро детей.