Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 11:06

Раскрыты неизвестные детали об одном из пассажиров рухнувшего Ан-24

На борту разбившегося в Амурской области Ан-24 летела годовалая девочка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Одной из пассажирок разбившегося в Амурской области самолета Ан-24 была годовалая девочка, сообщает Telegram-канал SHOT. Как пишут авторы, она летела вместе с 25-летней мамой.

По данным канала, девочка родилась в июне прошлого года. Помимо этого, авторы сообщили, что весь экипаж был из Иркутской области.

Ранее в МЧС России сообщили, что в поисках потерпевшего крушение Ан-24 задействованы свыше 50 человек и 10 единиц техники. В ведомстве добавили, что спасатели продвигаются к месту крушения по труднодоступной местности.

До этого стало известно, что наземные службы потеряли связь с пассажирским самолетом Ан-24 авиакомпании «Ангара», когда он пролетал над Амурской областью. Воздушное судно не подавало сигналов о нештатной ситуации во время полета.

Экипаж должен был выйти на связь при прохождении контрольной точки неподалеку от аэропорта Тында. По данным СМИ, самолет ушел на второй круг и пропал с радаров. По информации губернатора Амурской области Василия Орлова, среди пассажиров были пятеро детей.

Россия
Амурская область
самолеты
авиакатастрофы
дети
происшествия
пассажиры
крушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бойцы сбили гексакоптер ВСУ дроном с автоматом Калашникова
Сотрудник полиции попался на передаче данных спецслужбам Украины
Скандал с Тарпищевым, допинг, неизлечимая болезнь: как живет Винус Уильямс
Психолог назвала неочевидные факторы развития РПП
«Потратят эти деньги в США»: Трамп объяснил новую схему помощи Киеву
В авиакатастрофе с Ан-24 погибла пара, летевшая отметить 10 лет со свадьбы
Стало известно, сколько российских туристов отдыхают в Таиланде
Консервируем зеленый горошек — вкуснее, чем из банки
Песков заявил о готовности России содействовать миру между Баку и Ереваном
Чернобыльская катастрофа: что произошло и какие последствия?
В ИЗМИРАН рассказали о влиянии магнитных бурь на человека
«Переговоры были обречены»: в Госдуме возмутились атакой ВСУ на Сочи
Юрист ответил, к чему приведет возможная отмена самозанятости
Доллар скакнет до 90 осенью? Курс сегодня, 24 июля, что с евро и юанем
Стало известно, кто займется ликвидацией последствий крушения Ан-24
В Альянсе турагентств успокоили российских туристов, отдыхающих в Таиланде
Прибыль компании Маска резко обрушилась
К чему снится прерывание беременности? Мужской и женский взгляд
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 июля: где сбои в России
Соцфонд раскрыл, кто с 1 августа получит прибавку к пенсии
Дальше
Самое популярное
Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Цветет дважды за сезон, не боится засухи и морозов! Многолетник-ковер
Общество

Цветет дважды за сезон, не боится засухи и морозов! Многолетник-ковер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.