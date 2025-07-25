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25 июля 2025 в 23:06

«Свет в конце тоннеля»: Фидан высказался о переговорах по Украине

Фидан заявил, что надеется на свет в конце тоннеля в урегулировании на Украине

Хакан Фидан Хакан Фидан Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в эфире телеканала NTV, что рассчитывает на «свет в конце тоннеля» в урегулировании конфликта на Украине при продолжении переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, у конфликта имеются «очень серьезные региональные и глобальные последствия», которые могут привести к «расколу на международной арене».

Делегациям на переговорах предстоит большая работа из-за различия позиций. Сейчас, когда они потихоньку разговаривают, я вижу желание найти компромисс. Если так будет продолжаться, верю, что появится промежуточное решение, — подчеркнул Фидан.

Он уточнил, что в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле обсуждались условия, при которых может состояться встреча лидеров. Была достигнута принципиальная договоренность об организации саммита в Турции.

Ранее эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко сообщил, что российские представители в ходе третьего раунда диалога озвучили украинским делегатам три основных требования Москвы, которыми являются нейтралитет Киева и его отказ от вступления в НАТО, признание новых регионов РФ и снятие санкций. РФ никогда не откажется от этих условий, считает он.

Кроме того, источник информировал, что решение по поводу четвертого раунда российско-украинских переговоров в настоящий момент принято не было. Для этого необходимо выполнение новых соглашений, пояснил он.

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Украина
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Хакан Фидан
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