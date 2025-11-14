Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Фаза Луны сегодня, 14 ноября: корректируем планы, плаваем и размышляем

Фаза Луны сегодня, 14 ноября: наслаждаемся покоем, корректируем планы Фаза Луны сегодня, 14 ноября: наслаждаемся покоем, корректируем планы Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Сегодня в 01:05 по московскому времени Луна перешла в 24-е лунные сутки. Они продлятся более 25 часов.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Луна сегодня все еще пребывает под влиянием Девы. День будет наполнен педантизмом и, возможно, даже перфекционизмом. Луна катится на убыль — продолжается убывающая фаза.

Общая характеристика 24-х лунных суток

Эти лунные сутки разительно отличаются от предыдущих — нас ожидает день природных сил, гармонии, энергии и созидания. Самый лучший день лунного месяца для начала глобальных дел, результат которых будет ощущаться годами.

Бизнес и финансы на убывающей Луне

Прекрасный день для форсирования событий в бизнесе. Любые переговоры, сделки, вложения, аукционы пройдут успешно. Можно начинать глобальные проекты, особенно удачными они окажутся в сфере строительства.

Здоровье в конце лунного цикла

Любое лечение, начатое в этот день, принесет желаемый результат. Подходящий день для операций, цель которых — сохранить или вернуть здоровье. Полезны тяжелые физические нагрузки, дальние пешие походы, силовые тренировки.

Любовь и брак на убывающей Луне

Прекрасный день для свадьбы и зачатия ребенка. Для общения день тоже подходящий, однако сегодня собеседники могут слишком буквально воспринимать шутки и юмор — их лучше исключить, как и циничные замечания.

Природа в третьей лунной фазе

Несмотря на то, что природные силы сегодня сильны, рыба клюет не особо хорошо. Рыбалку можно смело отменять. Садоводам смело можно заняться подготовкой инструмента к хранению. Владельцы собак и кошек не ошибутся, если внесут что-то новое в обстановку квартиры, что позволит разнообразить досуг питомцев.

Ранее мы рассказали, как привлечь птиц зимой на дачный участок и зачем это делать.

