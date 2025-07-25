Названо число пострадавших в результате обстрела ВСУ Кременной в ЛНР Мирошник: пенсионер пострадал при обстреле ВСУ Кременной в ЛНР

В Кременной Луганской Народной Республики в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины ранен пенсионер 1946 года рождения, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале. По его словам, снаряд попал во двор частного дома, где находился пострадавший.

Мирный житель 1946 года рождения госпитализирован с тяжелыми осколочными ранениями, — написал дипломат.

Ранее Следственный комитет России предъявил обвинения двум высокопоставленным украинским военным командирам в причастности к обстрелам территории ЛНР и ДНР, повлекшим гибель и ранения более 600 мирных жителей. В ведомстве подчеркнули, что они совершили преступления против мира и безопасности человечества.

Также ФСБ России сообщила о задержании в Мелитополе двух граждан Украины, подозреваемых в шпионаже. Они с помощью Telegram передавали противнику данные о дислокации российских военных и техники. В отношении обоих возбуждены уголовные дела. Задержанных завербовали через мессенджер Telegram.