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25 июля 2025 в 23:11

Названо число пострадавших в результате обстрела ВСУ Кременной в ЛНР

Мирошник: пенсионер пострадал при обстреле ВСУ Кременной в ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кременной Луганской Народной Республики в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины ранен пенсионер 1946 года рождения, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале. По его словам, снаряд попал во двор частного дома, где находился пострадавший.

Мирный житель 1946 года рождения госпитализирован с тяжелыми осколочными ранениями, — написал дипломат.

Ранее Следственный комитет России предъявил обвинения двум высокопоставленным украинским военным командирам в причастности к обстрелам территории ЛНР и ДНР, повлекшим гибель и ранения более 600 мирных жителей. В ведомстве подчеркнули, что они совершили преступления против мира и безопасности человечества.

Также ФСБ России сообщила о задержании в Мелитополе двух граждан Украины, подозреваемых в шпионаже. Они с помощью Telegram передавали противнику данные о дислокации российских военных и техники. В отношении обоих возбуждены уголовные дела. Задержанных завербовали через мессенджер Telegram.

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