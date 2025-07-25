МАК выяснил причины крушения SSJ-100 «Газпромавиа» в Подмосковье МАК завершил расследование авиакатастрофы с SSJ-100 «Газпромавиа» в Подмосковье

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование крушения самолета SSJ-100 авиакомпании «Газпромавиа» в Подмосковье 12 июля 2024 года, говорится в окончательном отчете организации. В документе сказано, что к катастрофе привела неправильная установка датчиков угла атаки: из-за них пилоты получили неверную информацию при подаче команд воздушному судну.

Недостоверные показания углов атаки самолета явились следствием перепутывания накладок датчиков углов атаки левого и правого бортов воздушного судна при их демонтаже/монтаже в результате нарушения требований руководства по технической эксплуатации RRJ-95 в процессе технического обслуживания воздушного судна на авиаремонтном предприятии, — сказано в документе.

К падению привел переход самолета на снижение и превышение максимальной скорости. В отчете уточняется, что пилотам не выдали рекомендации и план действий при отказе датчиков угла атаки.

Ранее в Сети появились первые кадры с места смертельного крушения легкомоторного спортивного самолета в Подмосковье. На них можно увидеть обломки воздушного судна. Инцидент произошел в поле у деревни Паново. Известно, что разбившийся Як-18 принадлежал пилоту «Газпромавиа» Андрею Волкову.

Во время ЧП погибли четыре человека. Предварительной причиной назвали неисправность двигателя из-за перегрева. Пилот и пассажиры погибли сразу, после падения борта на месте начался пожар.