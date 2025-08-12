Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 15:28

В Крыму разгорелся природный пожар

МЧС: в Крыму тушат природный пожар в труднодоступной местности села Скалистое

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Крыму разгорелся природный пожар на площади в один гектар возле села Скалистое, сообщает пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, спасателям приходится работать в труднодоступной местности, в условиях жаркой и ветреной погоды.

В селе Скалистое на открытой территории горит сухая растительность на одном гектаре. Огнеборцы работают в труднодоступной местности, тушение осложняет жаркая и ветреная погода, — говорится в сообщении.

Пожар тушат федеральные и региональные подразделения МЧС, а также сотрудники лесоохотничьего хозяйства. Всего задействованы более 160 специалистов и 24 единицы техники. В состоянии готовности находится пожарная авиация.

Ранее сообщалось, что в районе турецкого города Бурса возник крупный лесной пожар, который уже привел к эвакуации жителей двух деревень — примерно 170 домов и свыше двух тысяч человек. В самом городе даже выпал пепел, что свидетельствует о близости огня и сильном горении. Пожар начался в горах возле районов Гюрсу и Кестель и быстро распространился из-за сильного ветра.

