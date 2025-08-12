В Крыму разгорелся природный пожар на площади в один гектар возле села Скалистое, сообщает пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, спасателям приходится работать в труднодоступной местности, в условиях жаркой и ветреной погоды.

В селе Скалистое на открытой территории горит сухая растительность на одном гектаре. Огнеборцы работают в труднодоступной местности, тушение осложняет жаркая и ветреная погода, — говорится в сообщении.

Пожар тушат федеральные и региональные подразделения МЧС, а также сотрудники лесоохотничьего хозяйства. Всего задействованы более 160 специалистов и 24 единицы техники. В состоянии готовности находится пожарная авиация.

