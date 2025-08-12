Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 18:45

В Германии заявили о судьбоносном моменте для подконтрольной ВСУ части ДНР

Обозреватель Репке: в ближайшие часы решится судьба подконтрольной ВСУ части ДНР

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В ближайшие часы решится судьба подконтрольных ВСУ 29% территорий Донецкой Народной Республики, заявил обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке в соцсети X. По его словам, после взятия российскими войсками трассы, соединяющей Доброполье с Красноармейском, шансы Украины на успех ничтожно малы.

Ближайшие часы будут иметь решающее значение для судьбы 29% территории Донецкой области, все еще контролируемых Украиной, — написал Репке.

Он отметил, что глубина прорыва фронта российскими войсками достигла 18 километров, что позволило выйти к трассе на Славянск и Краматорск. Эксперт признал, что у ВСУ практически нет шансов отбить ее, и ВС России вскоре перебросит на это направление механизированные бригады и ударные дроны, отрезав Славянск и Краматорск от Днепра. Единственной нитью снабжения этих городов останется только через Харьков. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Ранее сообщалось, что российские военные перерезали трассу, которая соединяет Красноармейск и Доброполье в ДНР. По информации источника, ВСУ фактически оказались в огневом мешке. В российском оборонном ведомстве данные сведения не комментировали.

