12 августа 2025 в 18:43

Японцы променяли домашних питомцев на пушистых роботов с ИИ

В Японии создали пушистого робота-питомца Moflin с искусственным интеллектом

Пушистый робот-питомец Moflin от Casio, оснащенный искусственным интеллектом и способный формировать характер в зависимости от «воспитания», обрел широкую популярность в Японии, сообщает Mainichi. По информации издания, он может демонстрировать более 4 млн вариантов уникальных черт личности, а также способен распознать человека, который чаще всего с ним взаимодействует.

Руководитель проекта Эрина Ичикава объяснила, что разработка изначально была ориентирована на женщин. Старт продаж состоялся в ноябре, а к марту компания реализовала более 7 тысяч роботов, превысив плановые показатели. Наибольший спрос был зафиксирован среди женщин в возрасте 30–40 лет.

Moflin продается по цене 59 400 иен (около 32,1 тысячи рублей), а в комплект входит специальный «салон» по уходу за его мехом. По словам Ичикавы, покупателям нравится, что каждый Moflin проявляет индивидуальные эмоции, различается по поведению и режиму сна. Все это делает его похожим на настоящего питомца, резюмировала она.

Ранее в американском городе Детройте сняли на видео бесхозного робота, который бесцельно бегал по улице. Дроид натыкался на прохожих и предлагал пожать им руку. На груди у него виднелась надпись ROBOWAR.COM — адрес веб-сайта, посвященного играм и соревнованиям по робототехнике, в частности боям роботов.

