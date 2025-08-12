Японцы променяли домашних питомцев на пушистых роботов с ИИ

Пушистый робот-питомец Moflin от Casio, оснащенный искусственным интеллектом и способный формировать характер в зависимости от «воспитания», обрел широкую популярность в Японии, сообщает Mainichi. По информации издания, он может демонстрировать более 4 млн вариантов уникальных черт личности, а также способен распознать человека, который чаще всего с ним взаимодействует.

Руководитель проекта Эрина Ичикава объяснила, что разработка изначально была ориентирована на женщин. Старт продаж состоялся в ноябре, а к марту компания реализовала более 7 тысяч роботов, превысив плановые показатели. Наибольший спрос был зафиксирован среди женщин в возрасте 30–40 лет.

Moflin продается по цене 59 400 иен (около 32,1 тысячи рублей), а в комплект входит специальный «салон» по уходу за его мехом. По словам Ичикавы, покупателям нравится, что каждый Moflin проявляет индивидуальные эмоции, различается по поведению и режиму сна. Все это делает его похожим на настоящего питомца, резюмировала она.

