Потерявшийся в Детройте робот растерянно пожимал руки прохожим

В американском городе Детройте сняли на видео бесхозного робота, который бесцельно бегал по улице. Ролик опубликован KP.RU. Дроид натыкался на прохожих и предлагал пожать им руку.

На кадрах видно, как робот кругами бегает в зоне въезда на территорию какого-то предприятия. На груди у него красуется надпись ROBOWAR.COM — адрес веб-сайта, посвященного играм и соревнованиям по робототехнике, в частности боям роботов. Машина дважды наткнулась на зевак, до этого наблюдавших за ней, и протянула им ладонь для рукопожатия.

Ранее сообщалось, что китайский робот-гуманоид Dobot Atom дистанционно приготовил стейк под управлением оператора, находившегося в 1800 км от места событий. Пока робот работал на кухне в провинции Шаньдун, инженер в Гуандуне через VR-гарнитуру контролировал каждый его шаг — искусные манипуляции позволяли не только переворачивать мясо на сковороде, но и аккуратно посыпать его солью. Производитель уверен, что эта технология открывает новые горизонты, от бытовых задач до работы в экстремальных условиях, включая проверку АЭС или космические исследования.