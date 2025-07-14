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14 июля 2025 в 14:32

Раскрыта тайна прошедшего в США «денежного дождя»

Тысячи долларов разбросали с вертолета в память о хозяине автомойки в США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Раскрыта тайна дождя из долларов, который пролился на город Детройт (штат Мичиган, США) в конце июня, сообщает местное издание Detroit Free Press. Деньги сбросили с вертолета в честь умершего владельца автомойки в восточном Детройте, 58-летнего Даррелла Томаса.

На время акции перекрывали одну из улиц города. Местные жители спокойно забирали наличность. Улицу открыли через полчаса после начала денежного дождя. Томас страдал от смертельной болезни. Мужчина хотел, чтобы прощание с ним местные жители запомнили надолго.

Исполняя волю отца, сыновья Томаса арендовали вертолет. С него сбросили на город $5 тысяч (более 390 тысяч рублей) и лепестки роз.

Ранее сооснователь Google бизнесмен Сергей Брин подарил свои акции Alphabet на $700 млн (свыше 55 млрд рублей). Предположительно он мог подарить акции благотворительной организации или трастовым фондам. Отмечается, что предприниматель часто делал пожертвования на исследования болезни Паркинсона. При этом в мае и ноябре прошлого года Брин заявлял, что дарил акции на сумму более $100 млн (более 7 млрд рублей).

США
Детройт
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доллары
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