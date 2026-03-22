5 заброшенных городов мира: от Чернобыля до японского острова-призрака

Жернова времени не щадят не только человеческие судьбы, но и целые города, превращая некогда процветающие центры цивилизации в безмолвные памятники ушедшим эпохам. Составляя список заброшенных городов мира, нельзя не заметить, что причины запустения всегда разные: где-то город убила экономика, где-то — техногенная катастрофа или неукротимый огонь, пылающий в земных недрах. Эти места притягивают путешественников своей особой трагической эстетикой. Изучение их истории — это всегда путешествие во времени, полное драматизма и неожиданных открытий.

Припять (Украина): город, застывший во времени после аварии на ЧАЭС

Припять — это, пожалуй, самый известный символ техногенной катастрофы XX века, город, чья жизнь оборвалась в одночасье ранним утром 26 апреля 1986 года. Построенный для работников Чернобыльской атомной электростанции и их семей, этот молодой, современный город с 50-тысячным населением должен был стать образцовым. Здесь были широкие проспекты, утопающие в зелени, дворцы культуры, современные школы и больницы. Но взрыв на четвертом энергоблоке перечеркнул все планы. Жителей эвакуировали всего за несколько часов, сказав взять только самое необходимое, и с тех пор Припять в 2026 году встречает все так же — как гигантский музей под открытым небом, где время остановилось навсегда. Сейчас город продолжает медленно умирать, но и жить своей особой жизнью. Многоэтажки Припяти с пустыми глазницами окон все так же возвышаются над буйной порослью, а по улицам, где когда-то спешили на смену атомщики, теперь гуляют табуны лошадей Пржевальского, чувствующих себя здесь полноправными хозяевами.

Детройт (США): от автомобильной столицы до города-банкрота

Если Припять — это пример мгновенной гибели, то история Детройта иллюстрирует долгий и мучительный процесс упадка, заставляя искать ответ на вопрос: почему Детройт стал заброшенным? В первой половине XX века этот город был настоящей Меккой мирового автопрома, родиной гигантов GM, Ford и Chrysler. Детройт, который называли Парижем Запада за его великолепную архитектуру, привлекал тысячи рабочих со всей страны. К 1950-м годам его население достигло почти двух миллионов человек, а заводы работали на полную мощность.

Однако уже в 1970-х годах империя начала рушиться. Нефтяной кризис нанес сокрушительный удар по американскому автопрому: огромные «прожорливые» машины уступили место экономичным японским и европейским аналогам. Заводы один за другим закрывались, люди теряли работу и начали покидать город. Ситуацию усугубили расовые беспорядки и социальная напряженность. В 2013 году Детройт объявил о крупнейшем в истории США муниципальном банкротстве, будучи не в силах выплатить долги на сумму почти 20 миллиардов долларов. Сегодня центральные районы города представляют собой шокирующее зрелище: величественные небоскребы, такие как Мичиганский центральный вокзал, стоят в руинах, целые кварталы заросли травой, а среди заброшенных заводов, например легендарного «Паккарда», бродят лишь бездомные и мародеры. Детройт стал символом деиндустриализации.

Сентрейлия (США): прообраз Сайлент Хилла, под которым горит огонь

На первый взгляд, город Сентрейлия — прообраз Сайлент Хилла — это всего лишь маленький шахтерский городок в Пенсильвании. Но именно его мрачная атмосфера и апокалиптические пейзажи легли в основу культового фильма ужасов. История гибели Сентрейлии началась с банальной халатности в 1962 году. Городские власти решили сжечь мусорную свалку, расположенную в старой угольной шахте. Пожарные подожгли отходы, но огонь не погасили до конца, и пламя перекинулось на угольные пласты, уходящие глубоко под землю.

Потушить подземный пожар не удалось. Долгие годы жители не придавали значения дымку, поднимающемуся из-под земли, но в конце 1970-х ситуация стала критической. У местной бензоколонки температура топлива в резервуарах поднялась до 80 градусов, а в 1981 году под ногами 12-летнего мальчика внезапно разверзлась земля, и он едва не погиб в горячем провале. После этого началась массовая эвакуация. Сегодня Сентрейлия — это фактически вымершая земля с треснувшим асфальтом, из которого валит ядовитый дым. По оценкам геологов, запасов угля под городом хватит для горения еще как минимум на 250 лет, и человечество бессильно перед этим подземным огнем. Это место стало зловещим памятником тому, как безобидное решение может запустить необратимый разрушительный процесс.

Гункандзима (Япония): остров-крепость, где жили шахтеры

Совершенно иной, но не менее впечатляющий пример заброшенности представляет собой остров Гункандзима в Японии. Расположенный в 15 километрах от Нагасаки, этот крошечный клочок суши, также известный как Хасима, больше похож на окаменевший военный корабль, за что и получил свое прозвище «Остров-линкор». С начала XIX века здесь велась подводная добыча угля, и в эпоху бурной индустриализации остров превратился в настоящий вертикальный город. На крошечном участке земли возвели многоквартирные дома-близнецы, школу, больницу и храм, чтобы вместить несколько тысяч рабочих и их семей. Жизнь здесь кипела: люди трудились в шахтах, растили детей, строили планы на будущее.

Но в 1974 году, в условиях нефтяного кризиса и перехода на другие виды топлива, шахты закрыли. В одночасье остров опустел: жители погрузились на корабли и уплыли на большую землю, бросив свои дома со всем скарбом. На долгие десятилетия Гункандзима стал запретной зоной, бетонным лабиринтом, разрушаемым ветром и морскими волнами. Однако сегодня остров переживает второе рождение. В 2015 году он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как объект индустриальной революции, и теперь сюда организуются строго регламентированные туристические туры. Посетители могут пройти по специально оборудованным безопасным маршрутам и прикоснуться к истории.

Крако (Италия): древний город, уничтоженный землетрясением

Совсем иная, более древняя трагедия разыгралась в итальянском регионе Базиликата, где на вершине холма стоит город Крако. Его история насчитывает более тысячи лет: он помнит и древних римлян, и средневековых монахов, и эпоху Возрождения. Крако был типичным итальянским поселением с узкими улочками, старинными церквями и величественными палаццо. Но география сыграла с ним злую шутку: город оказался в зоне высокой сейсмической активности.

На протяжении XX века серия мощных землетрясений, самое разрушительное из которых произошло в 1980 году, превратила Крако в руины. Жители, опасаясь за свою жизнь и видя, что дома превращаются в груды камней, были вынуждены покинуть родовые гнезда и переселиться в долину, где был построен новый город. Сегодня старый Крако стоит пустой, и его живописные развалины на фоне бескрайних холмов привлекают тысячи туристов и кинематографистов. Здесь снимали сцены для фильма «Страсти Христовы» Мела Гибсона и множество других картин.

Почему города умирают, и можно ли их возродить

Истории этих пяти городов, от Припяти до Крако, позволяют увидеть общую картину. Урбанисты выделяют несколько основных причин умирания населенных пунктов: экономические сдвиги, как в случае с Детройтом и Гункандзимой, техногенные и природные катастрофы, погубившие Припять и Крако, а также экологические проблемы, ярчайшим примером которых служит Сентрейлия.

Что же касается возрождения, то примеры, к сожалению, единичны и условны. Полностью вернуть к жизни такие города невозможно — слишком велики разрушения и опасность. Однако опыт Гункандзимы, ставшего объектом Всемирного наследия и туристической меккой, показывает, что заброшенные поселения США и других стран могут обрести новую жизнь в ином качестве. Они превращаются в мемориалы, музеи или локации для съемок, принося доход и сохраняя память для потомков.

Ранее мы рассказали о Топ-10 легендарных автомобилей СССР.