Робот-гуманоид пожарил стейк на видео В Китае робот-гуманоид приготовил стейк в 1800 км от оператора

Китайский робот-гуманоид Dobot Atom дистанционно приготовил стейк под управлением оператора, находившегося в 1800 км от места событий, сообщает South China Morning Post. Пока робот работал на кухне в провинции Шаньдун, инженер в Гуандуне через VR-гарнитуру контролировал каждый его шаг.

Разработка компании Shenzhen Dobot в точности повторяла движения человека: искусные манипуляции позволяли не только переворачивать мясо на сковороде, но и аккуратно посыпать его солью. Производитель уверен, что эта технология открывает новые горизонты — от бытовых задач до работы в экстремальных условиях, включая проверку АЭС или космические исследования.

Ранее на ПМЭФ робот София, консультирующая посетителей по вопросам бизнеса на русском и китайском языках, заявила о необходимости диверсификации вложений в нынешнем году. По ее словам, недвижимость является отличным для этого вариантом, а вот криптовалюта — весьма рискованное, но перспективное направление.

Кроме того, Россия запатентовала технологию оснащения орбитальной станции роботами, которые будут ее обслуживать, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Технологию сначала протестируют на российской орбитальной станции, а затем будут применять в рамках лунной программы.