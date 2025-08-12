Потеря помощи США может заставить Киев пойти на отчаянный шаг «Страна.ua»: Киев может вывести войска из ДНР из-за угрозы потери помощи США

Украинское руководство рассматривает возможность вывода войск с территории ДНР из-за опасений потерять американскую поддержку, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на политтехнолога, работавшего с администрацией президента республики Владимира Зеленского. Этот шаг может стать вынужденной мерой перед лицом возможного сокращения военной помощи от Вашингтона.

Как прежде сообщала The Wall Street Journal, американская сторона предлагает Киеву в качестве первого шага к миру вывести войска с подконтрольных ВСУ территорий Донецкой Народной Республики. По мнению источника, перед Зеленским сейчас стоит сложный выбор. С одной стороны, отказ от требований США грозит полной потерей поддержки Вашингтона, с другой — согласие на вывод войск может спровоцировать политический кризис на Украине.

Я не уверен, что будет бунт и «майдан», если отдать полностью Донецкую область, а взамен Украина получит прекращение войны и мобилизации/бусификации. Да, будет много обвинений в капитуляции. Но они будут в большей степени рассчитаны на будущие выборы, — пояснил политтехнолог.

Эксперт отметил, что администрация Зеленского пытается убедить Трампа не выдвигать требования о выводе войск. Однако если это не удастся, украинскому руководству придется принимать непростое решение, взвешивая все возможные последствия. Окончательный выбор, по словам источника, будет сделан после тщательного анализа всех рисков и перспектив.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его беспокоят высказывания Зеленского о территориальных вопросах. Глава Белого дома подчеркнул, что тот требовал одобрения конституции для обмена землями, но не для начала конфликта с Россией.