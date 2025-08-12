Украинцы устроили флешмоб под песню «Я русский» В Симферополе переселенцы с Украины провели патриотический флешмоб «Я русский»

В Симферополе состоялся патриотический флешмоб «Я русский», организованный переселенцами с Украины, сообщила представитель крымского Центра поддержки украинских переселенцев движения «Другая Украина» Яна Бурлаченко. По ее словам, которые приводит РИА Новости, мероприятие было приурочено к Международному дню молодежи и включало мастер-класс по игре на гитаре мелодии известной песни «Я русский».

Глава Центра Олег Бондаренко отметил, что акция направлена на демонстрацию общих культурных и музыкальных ценностей, объединяющих русский, украинский и белорусский народы. Он подчеркнул, что несмотря на политические разногласия и искусственно созданные барьеры, их объединяет богатая общая история и культура.

