12 августа 2025 в 14:58

Украинцы устроили флешмоб под песню «Я русский»

В Симферополе переселенцы с Украины провели патриотический флешмоб «Я русский»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Симферополе состоялся патриотический флешмоб «Я русский», организованный переселенцами с Украины, сообщила представитель крымского Центра поддержки украинских переселенцев движения «Другая Украина» Яна Бурлаченко. По ее словам, которые приводит РИА Новости, мероприятие было приурочено к Международному дню молодежи и включало мастер-класс по игре на гитаре мелодии известной песни «Я русский».

В Симферополе прошел патриотический флешмоб, в рамках которого молодые люди приняли участие в мастер-классе по игре на гитаре мелодии известной песни «Я русский», — поделилась Бурлаченко.

Глава Центра Олег Бондаренко отметил, что акция направлена на демонстрацию общих культурных и музыкальных ценностей, объединяющих русский, украинский и белорусский народы. Он подчеркнул, что несмотря на политические разногласия и искусственно созданные барьеры, их объединяет богатая общая история и культура.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины объявила в розыск российского певца и депутата Госдумы Дениса Майданова. Ему предъявлены обвинения в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» страны.

Россия
Крым
флешмобы
песни
украинцы
