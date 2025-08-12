Серьезная опасность угрожает туристам на курортах Черногории

Лесные пожары в Черногории уже достигли популярных курортов на Адриатическом море, передает Vreme. По информации журналистов, пламя подошло вплотную к отелю в поселке Чань — до здания осталось всего 50 метров.

Несколько семей были вынуждены покинуть свои дома в районе Горни-Рогами, где огонь приблизился к жилым домам. Кроме того, ряд населенных пунктов остался без электроэнергии. Руководство страны обратилось за помощью к Сербии, которая решила направить в Черногорию российские вертолеты Ка-32, оснащенные для тушения пожаров.

Ранее в районе турецкого города Бурса возник крупный лесной пожар, который уже привел к эвакуации жителей двух деревень. В самом городе даже выпал пепел, что свидетельствует о близости огня и сильном горении. Пожар начался в горах возле районов Гюрсу и Кестель и быстро распространился из-за сильного ветра. Власти приняли решение эвакуировать население деревни Карахыдыр — это примерно 170 домов и свыше двух тысяч человек. Для эвакуированных организованы питание и все необходимое.