В МОК раскрыли, зачем будут следить за встречей Путина и Трампа на Аляске

В МОК раскрыли, зачем будут следить за встречей Путина и Трампа на Аляске МОК будет следить за встречей Путина и Трампа в контексте допуска спортсменов

Международный олимпийский комитет внимательно следит за всеми внешними обстоятельствами, сообщили представители организации изданию «ВсеПроСпорт». В МОК будут мониторить и встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в контексте допуска российских и белорусских спортсменов.

Мы следим за всеми событиями, в том числе и за этим в контексте последующих действий по статусу российских и белорусских атлетов, — заявили в организации.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов отметил, что выбор Аляски в качестве места для переговоров отправляет важный сигнал коллективному Западу. По его словам, это подтверждает, что решение украинского кризиса будет зависеть исключительно от Москвы и Вашингтона.

Кроме того, блогер Сергей Колясников предположил, что Белый дом предложил Москве что-то значительное, из-за чего Путин принял решение отправиться на Аляску. Он считает, что и американский лидер не стал бы инициировать встречу на таком высоком уровне, если бы не было конкретных целей для переговоров. По мнению Колясникова, Москва и Вашингтон находятся на пороге заключения соглашения по Украине.