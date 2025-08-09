Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 13:55

В Госдуме раскрыли, какой сигнал для Запада несет выбор Аляски

Депутат Миронов: выбор Аляски говорит, что лишь РФ и США решат украинский кризис

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Выбор Аляски для переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является важным сигналом для коллективного Запада, что решать украинский кризис будут только Москва и Вашингтон, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов в разговоре с РИА Новости. Ожидается, что встреча состоится 15 августа.

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий счел важным, что встреча Путина и Трампа пройдет на американской территории, а не в третьей стране. По его словам, такое развитие событий говорит о готовности к конструктивному диалогу в интересах стабильности и безопасности на мировой арене.

Также предполагалось, что встреча президентов России и США может пройти в одном из арабских государств. Как указал источник, такой вариант обсуждался сторонами.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен идти на территориальные уступки Москве. По его словам, Аляска, где состоятся переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, «слишком далеко от Украины».

США
Россия
Сергей Миронов
Аляска
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сильное землетрясение произошло рядом с Курильскими островами
В Новосибирске ищут напавшего на ребенка грабителя с ножом
Захарова заявила о важной роли РФ в нормализации отношений Баку и Еревана
Экз-замначальника полиции Измаила сбежал за границу вместе с «парнем»
Мастера насмерть придавило балкой на заводе металлоконструкций
Поддержка Навального, критика РФ, переезд в Грецию: как живет Оксана Мысина
Военкор Стешин предложил оштрафовать Тургенева за одно слово
Глава РФПИ увидел символизм в дате саммита Путина и Трампа
Я просто в шоке: готовим огурцы на зиму с имбирем и лимоном
Путин обсудил с лидером страны БРИКС итоги переговоров с Уиткоффом
Захарова предложила оптимальный вариант решения проблем Южного Кавказа
Две страны начнут укреплять свои оборонные связи из-за «опасного мира»
Названа предварительная сумма ущерба по делу о хищении квартир у Минобороны
Захарова: Россия изучит вашингтонские заявления по Южному Кавказу
Фанаты Лопес устроили скандал на миллионы рублей авиакомпании Red Wings
МИД РФ: примирение Баку и Еревана следует вписать в региональный контекст
Задержана глава управления культуры Пензы
В МИД России резко раскритиковали расширение операции ЦАХАЛ в Газе
Президента Федерации ММА зарезали на свадьбе
Колумбиец поехал «мыть посуду» в Польшу, но погиб на СВО
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.