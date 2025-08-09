В Госдуме раскрыли, какой сигнал для Запада несет выбор Аляски Депутат Миронов: выбор Аляски говорит, что лишь РФ и США решат украинский кризис

Выбор Аляски для переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является важным сигналом для коллективного Запада, что решать украинский кризис будут только Москва и Вашингтон, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов в разговоре с РИА Новости. Ожидается, что встреча состоится 15 августа.

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий счел важным, что встреча Путина и Трампа пройдет на американской территории, а не в третьей стране. По его словам, такое развитие событий говорит о готовности к конструктивному диалогу в интересах стабильности и безопасности на мировой арене.

Также предполагалось, что встреча президентов России и США может пройти в одном из арабских государств. Как указал источник, такой вариант обсуждался сторонами.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен идти на территориальные уступки Москве. По его словам, Аляска, где состоятся переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, «слишком далеко от Украины».