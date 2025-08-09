«Русская Америка»: в Госдуме оценили место для переговоров Путина и Трампа Слуцкий указал на важность проведения переговоров Путина и Трампа на Аляске

Важно, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на американской территории, а не в третьей стране, заявил в своем Telegram-канале глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, такое развитие событий говорит о готовности к конструктивному диалогу в интересах стабильности и безопасности на мировой арене.

Встреча обещает быть исторической. Важно, что переговоры пройдут на территории Соединенных Штатов, а не третьей страны. На Аляске, когда-то части «Русской Америки», теперь приграничного региона, где российскую и американскую сторону разделяют несколько миль вод Берингова пролива, — подчеркнул Слуцкий.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что президенты США и РФ встретятся на Аляске из соображений безопасности. Он отметил, что данная территория находится близко к российскому государству. Также Аляска тесно связана со страной, напомнил депутат.