«Намерения серьезные»: стало известно, почему Путин решил поехать на Аляску Блогер Колясников: Россия и США находятся в шаге от заключения сделки по Украине

Белый дом предложил Москве нечто весомое, иначе президент России Владимир Путин не поехал бы на Аляску, предположил в своем Telegram-канале блогер Сергей Колясников. По его мнению, американский лидер Дональд Трамп тоже не стал бы устраивать встречу на высшем уровне ради «праздного разговора». Блогер считает, что Москва и Вашингтон находятся в шаге от заключения сделки по Украине.

Судя по интересной риторике представителей США, намерения в отношении переговоров у Трампа весьма серьезные. Впрочем, Путин иначе бы не поехал, — подчеркнул Колясников.

Он уточнил, что на предстоящую встречу не была приглашена ни одна европейская страна. По всей видимости, Трамп осознал, что ЕС пытается затянуть конфликт, а не урегулировать его, резюмировал блогер.

Ранее сенатор Владимир Джабаров выразил мнение, что ЕС пытается влиться в переговоры президентов России и США для продвижения своих интересов в украинском кризисе. По его словам, западные политические силы активно пытаются сорвать прямой диалог между Москвой и Вашингтоном.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лихорадочно пытается подготовиться к встрече Путина и Трампа, которая пройдет 15 августа. По словам аналитиков, политик вместе с европейскими лидерами надеются избежать утраты территорий по итогам переговоров.