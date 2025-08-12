Инфекционист спрогнозировал новую волну COVID-19 в России Инфекционист Поздняков предупредил о новой волне COVID-19 в конце осени

Новая волна COVID-19 в России начнется к концу осени — началу зимы 2025 года, таким мнением с РИА Новости поделился кандидат медицинских наук, врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков. По его словам, ход пандемии зависит в первую очередь от появления новых штаммов вируса. При этом инфекционист отметил, что коронавирус не имеет конкретного «сезона», как привычные ОРВИ и грипп.

Могу лишь предположить, что следующий значительный подъем может произойти ближе к концу осени или началу зимы, так как дальнейший ход пандемии зависит главным образом от появления новых штаммов вируса и ослабления коллективного иммунитета, — заявил Поздняков.

Он также посоветовал россиянам сделать прививку от гриппа в сентябре — начале октября. По мнению Позднякова, это самое оптимальное время. Кроме того, он порекомендовал избегать мест скопления людей.

