12 августа 2025 в 18:41

Инфекционист спрогнозировал новую волну COVID-19 в России

Инфекционист Поздняков предупредил о новой волне COVID-19 в конце осени

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Новая волна COVID-19 в России начнется к концу осени — началу зимы 2025 года, таким мнением с РИА Новости поделился кандидат медицинских наук, врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков. По его словам, ход пандемии зависит в первую очередь от появления новых штаммов вируса. При этом инфекционист отметил, что коронавирус не имеет конкретного «сезона», как привычные ОРВИ и грипп.

Могу лишь предположить, что следующий значительный подъем может произойти ближе к концу осени или началу зимы, так как дальнейший ход пандемии зависит главным образом от появления новых штаммов вируса и ослабления коллективного иммунитета, — заявил Поздняков.

Он также посоветовал россиянам сделать прививку от гриппа в сентябре — начале октября. По мнению Позднякова, это самое оптимальное время. Кроме того, он порекомендовал избегать мест скопления людей.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что эпидемиологическая опасность из-за лихорадки чикунгунья в России отсутствует. Однако риск возникновения завозных случаев инфекции сохраняется.

