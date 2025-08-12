В России введут новую выплату для всех? Что такое базовый доход, детали

Что такое базовый доход, новая выплата для всех

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков предложил ввести в России базовый доход — универсальную выплату гражданам.

«Наша партия („Справедливая Россия — За правду“. — NEWS.ru) давно говорила о базовом доходе. Ничего в этом плохого нет. Базовый доход должен стоять в основе социальных гарантий. Есть ли такие возможности? Есть ли для этого ресурсы? Конечно, есть», — сказал депутат.

По его словам, достичь базового дохода можно путем кардинальных изменений кредитно-денежной политики в России, так как «нельзя обеспечивать технологический суверенитет дешевой оплатой труда».

Бабаков подчеркнул, что при формировании новой экономической политики первоцелью должно выступать качество жизни россиян. В его основе лежат положительная демография, комфортная среда обитания, решение инфраструктурных проектов и в особенности социальная защищенность.

Концепция безусловного базового дохода предполагает регулярные денежные выплаты от государства для граждан вне зависимости от их занятости, уровня дохода и социального положения. На данном этапе неизвестно о существовании конкретного проекта базового дохода и каким образом его можно будет получить.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько денег нужно россиянам для комфортной жизни

Ежемесячный доход в 250 тысяч рублей на одного человека наиболее оптимален для нормальной жизни в современной России, заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Семье, где есть двое родителей и один ребенок, по его словам, нужно получать около 500 тысяч.

«В этом случае они, во-первых, купят машину, то есть смогут накопить на нее достаточно быстро и без принятия на себя кредитных обязательств. Ну и в конечном итоге они могут купить квартиру даже в кредит, но при этом уровень кредитной нагрузки у них будет в допустимых пределах, где-то 40% с учетом выплаты процентов от общих доходов, но это на 30 лет», — объяснил Сафонов.

Он подчеркнул, что некорректно сравнивать уровень жизни в СССР и современной России: в советское время были так называемые общественные фонды потребления и другие цены. Сейчас культурное или спортивное воспитание ребенка обходится родителям достаточно дорого, добавил Сафонов.

В НИУ ВШЭ пришли к схожим выводам — для обеспечения нормальной жизни в представлении современных россиян на одного члена семьи необходимо порядка 250 тысяч рублей в месяц. При этом обеспеченным себя можно чувствовать при доходе от 500 тысяч рублей на каждого члена семьи, следует из информационного листа «НЭП: Новости экономического поведения», составленного вузом.

В статье говорится, что еще один признак высокого статуса — возможность отдыхать за границей, наличие своего жилья и автомобиля. Также 40% опрошенных уверены, что признак большого достатка — наличие гибкого графика и возможности распоряжаться временем по своему усмотрению, причем чаще об этом говорила молодежь.

