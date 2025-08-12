Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Госдуме нашли управу на противников пенсий в России

Миронов предложил лишить доходов тех, кто хочет отменить пенсии в России

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тех, кто предлагает отменить в РФ пенсии, нужно самих лишить всех доходов, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Так парламентарий прокомментировал соответствующие предложения, звучащие в обществе.

Я бы предложил лишить этого человека всех доходов и пожить без пенсии. Я посмотрел бы на него, как бы он запел, — сказал Миронов.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что работодатели не смогут уволить предпенсионеров в случае, если будет принято решение официально увеличить длительность их отпуска на семь дней. Он подчеркнул, что увольнение в таком случае будет считаться дискриминацией. Кроме того, парламентарий напомнил, что на рынке труда сложилась уникальная ситуация, когда не хватает кадров.

До этого депутат Алексей Говырин рассказал, что уже с 1 сентября в России произойдет повышение пенсий гражданам, прекратившим трудовую деятельность в августе. По его словам, выплаты также увеличат для людей с инвалидностью первой группы и тех, кто достиг возраста 80 лет.

