Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 13:57

Режим опасности БПЛА объявили в Архангельской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режим опасности атаки БПЛА введен на всей территории Архангельской области, заявила пресс-служба региональной администрации. Местных жителей призвали следить за передаваемыми сообщениями. Другие подробности не приводятся.

На территории Архангельской области объявлена беспилотная опасность, — отметили в администрации.

Ранее в Казани, Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах в Татарстане была объявлена угроза атаки беспилотников. Жителей этих городов призывали принять меры безопасности. Их просили держаться подальше от окон и по возможности спуститься в укрытие. Также сообщалось, что украинская армия использовала для атаки на Татарстан дроны типа «Рубака» и как минимум один легкомоторный самолет. Средства противовоздушной обороны сбили над регионом четыре беспилотника.

Вооруженные силы Украины в ночь на вторник, 12 августа, атаковали беспилотниками два российских региона. ПВО сбила 25 БПЛА. Из них 22 дрона уничтожили над Ростовской областью и еще три — над Ставропольским краем. Атака велась с 23:50 до 03:40 по московскому времени. Утром в Ульяновской области уничтожили три БПЛА, а в Белгородской — один.

Архангельская область
БПЛА
беспилотники
опасность
предупреждения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глухонемого мужчину наказали за одно видео о российской армии
Бойцы пробили клин на одном из важнейших узлов ВСУ в ДНР
«Со всей страны едут»: вдова Левкина объяснила сбор на памятник мужу
В Госдуме предложили ввести базовый доход для россиян
Милонов признал за собой один недостаток
«Так жить нельзя»: Миронов сделал важное заявление о зарплатах учителей
Эксперт рассказал, сколько налички нужно иметь дома и в кошельке
Экс-депутат Рады оценил заявления бывшего командира «Азова» о провалах ВСУ
WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Россия помогла канадцу вновь открыть радость от игры в хоккей
Невесте бойца СВО отказали в возбуждении дела после его похорон
Китай отреагировал на предстоящие переговоры Путина и Трампа
Финские прокуроры озвучили решение в отношении экипажа судна Eagle S
Россиянам назвали альтернативу системе «все включено» в Турции
Арендаторов жилья на Аляске проверяют перед встречей Путина и Трампа
Главного врага Трампа обвинили в утечке секретных данных
Режим опасности БПЛА объявили в Архангельской области
Власти Китая призвали компании отказаться от чипов американской Nvidia
Появились кадры с конкурентами подтанцовки Булановой
Жителей российского региона оставят без интернета на неопределенный срок
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.