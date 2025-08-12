Режим опасности БПЛА объявили в Архангельской области

Режим опасности атаки БПЛА введен на всей территории Архангельской области, заявила пресс-служба региональной администрации. Местных жителей призвали следить за передаваемыми сообщениями. Другие подробности не приводятся.

На территории Архангельской области объявлена беспилотная опасность, — отметили в администрации.

Ранее в Казани, Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах в Татарстане была объявлена угроза атаки беспилотников. Жителей этих городов призывали принять меры безопасности. Их просили держаться подальше от окон и по возможности спуститься в укрытие. Также сообщалось, что украинская армия использовала для атаки на Татарстан дроны типа «Рубака» и как минимум один легкомоторный самолет. Средства противовоздушной обороны сбили над регионом четыре беспилотника.

Вооруженные силы Украины в ночь на вторник, 12 августа, атаковали беспилотниками два российских региона. ПВО сбила 25 БПЛА. Из них 22 дрона уничтожили над Ростовской областью и еще три — над Ставропольским краем. Атака велась с 23:50 до 03:40 по московскому времени. Утром в Ульяновской области уничтожили три БПЛА, а в Белгородской — один.