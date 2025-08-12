В Госдуме ответили, в каком случае базовый доход будет полезным для россиян Депутат Нилов: базовый доход будет полезен как дополнение к низкой зарплате

Базовый доход станет полезным дополнением к низким зарплатам, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, такая мера поможет поддержать граждан, особенно в бюджетной сфере, где многие получают зарплату на уровне МРОТ. Однако он добавил, что важно избежать иждивенческих настроений и сосредоточиться на адресной помощи.

Сегодня в бюджетной сфере есть те, кто получает зарплату на уровне МРОТ. Если ввести базовый доход, то здравомыслящий гражданин может задуматься: зачем ему получать МРОТ, если можно ничего не делать и получать гарантированный доход? Другое дело — обеспечить этот гарантированный доход дополнительно к маленькой зарплате или повысить зарплату. Необходимо учитывать те категории граждан, которым нужна помощь и поддержка. Нуждающимся гражданам надо помочь, но лучше, чтобы это были целевые деньги. Ни в коем случае нельзя создавать условия для роста иждивенческих настроений, — пояснил Нилов.

Ранее вице-спикер Госдумы Александр Бабаков предложил ввести базовый доход в России. По его мнению, достичь этого можно, коренным образом изменив кредитно-денежную политику, так как дешевой оплатой труда нельзя обеспечивать технологический суверенитет страны.