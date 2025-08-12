Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 15:32

В Госдуме ответили, в каком случае базовый доход будет полезным для россиян

Депутат Нилов: базовый доход будет полезен как дополнение к низкой зарплате

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Базовый доход станет полезным дополнением к низким зарплатам, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, такая мера поможет поддержать граждан, особенно в бюджетной сфере, где многие получают зарплату на уровне МРОТ. Однако он добавил, что важно избежать иждивенческих настроений и сосредоточиться на адресной помощи.

Сегодня в бюджетной сфере есть те, кто получает зарплату на уровне МРОТ. Если ввести базовый доход, то здравомыслящий гражданин может задуматься: зачем ему получать МРОТ, если можно ничего не делать и получать гарантированный доход? Другое дело — обеспечить этот гарантированный доход дополнительно к маленькой зарплате или повысить зарплату. Необходимо учитывать те категории граждан, которым нужна помощь и поддержка. Нуждающимся гражданам надо помочь, но лучше, чтобы это были целевые деньги. Ни в коем случае нельзя создавать условия для роста иждивенческих настроений, — пояснил Нилов.

Ранее вице-спикер Госдумы Александр Бабаков предложил ввести базовый доход в России. По его мнению, достичь этого можно, коренным образом изменив кредитно-денежную политику, так как дешевой оплатой труда нельзя обеспечивать технологический суверенитет страны.

Россия
МРОТ
работники
россияне
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польша выдворяет украинцев за демонстрацию бандеровской символики
Воробьев высказался об умных технологиях в школах
«Чистая фикция»: в Совфеде объяснили, что стоит за просьбой ЕС к Трампу
Китай разорвал отношения с президентом Чехии из одной встречи в Индии
Юрист объяснил, как легально утилизировать мусор на даче
Россиян предупредили о резком изменении климата в ближайшие десять лет
В «Ростелекоме» ответили на слухи о блокировке звонков в мессенджерах
Военэксперт ответил, почему ВСУ нервничают из-за Покровского направления
Названо секретное оружие РФ, которое засветилось на Покровском направлении
Диетолог рассказала, кому нельзя употреблять клетчатку
Рогозин предостерег от лишнего оптимизма после прорыва у Доброполья
В Сети появились кадры прогулки семьи енотовидных собак
Тайные визиты в РФ, болезнь мозга, терроризм: куда пропала Лайма Вайкуле
Российская гостиница отказалась заселять бойца СВО
Стало известно, ждать ли Зеленского на Аляске в дни встречи Путина и Трампа
Швейцария ударила по России новыми санкциями
Российских подростков задержали за теракт на железной дороге
В России введут новую выплату для всех? Что такое базовый доход, детали
Политолог предсказал судьбу Зеленского после переговоров Путина и Трампа
В Госдуме ответили, в каком случае базовый доход будет полезным для россиян
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.