В Госдуме предложили ввести базовый доход для россиян

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков предложил ввести базовый доход в России, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, достичь этого можно, коренным образом изменив кредитно-денежную политику, так как дешевой оплатой труда «нельзя обеспечивать технологический суверенитет» страны.

Наша партия давно говорила о базовом доходе. Ничего в этом плохого нет. Базовый доход должен стоять в основе социальных гарантий. Есть ли такие возможности? Есть ли для этого ресурсы? Конечно, есть, — заявил депутат.

Для новой экономической политики целью должно стать качество жизни, считает Бабаков. К этому относятся «положительная демография, комфортная среда», а также социальная защищенность и «решение инфраструктурных проектов», уточнил парламентарий.

Концепция безусловного базового дохода предполагает выплаты, которые государство предоставляет гражданам вне зависимости от социального положения, уровня дохода и занятости.

Ранее в информационном листе «НЭП: Новости экономического поведения» от НИУ ВШЭ сообщалось, что в представлении состоятельных россиян для обеспечения нормальной жизни на одного члена семьи в месяц необходимо порядка 250 тысяч рублей. Обеспеченным себя можно чувствовать при доходе в 500 тысяч рублей на каждого члена семьи. Еще один признак высокого статуса — возможность отдыхать за границей, наличие своего жилья и автомобиля.