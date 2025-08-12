Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 14:18

В Госдуме предложили ввести базовый доход для россиян

Депутат Бабаков предложил ввести базовый доход для россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков предложил ввести базовый доход в России, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, достичь этого можно, коренным образом изменив кредитно-денежную политику, так как дешевой оплатой труда «нельзя обеспечивать технологический суверенитет» страны.

Наша партия давно говорила о базовом доходе. Ничего в этом плохого нет. Базовый доход должен стоять в основе социальных гарантий. Есть ли такие возможности? Есть ли для этого ресурсы? Конечно, есть, — заявил депутат.

Для новой экономической политики целью должно стать качество жизни, считает Бабаков. К этому относятся «положительная демография, комфортная среда», а также социальная защищенность и «решение инфраструктурных проектов», уточнил парламентарий.

Концепция безусловного базового дохода предполагает выплаты, которые государство предоставляет гражданам вне зависимости от социального положения, уровня дохода и занятости.

Ранее в информационном листе «НЭП: Новости экономического поведения» от НИУ ВШЭ сообщалось, что в представлении состоятельных россиян для обеспечения нормальной жизни на одного члена семьи в месяц необходимо порядка 250 тысяч рублей. Обеспеченным себя можно чувствовать при доходе в 500 тысяч рублей на каждого члена семьи. Еще один признак высокого статуса — возможность отдыхать за границей, наличие своего жилья и автомобиля.
доходы
выплаты
Госдума
депутаты
видео
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польша выдворяет украинцев за демонстрацию бандеровской символики
Воробьев высказался об умных технологиях в школах
«Чистая фикция»: в Совфеде объяснили, что стоит за просьбой ЕС к Трампу
Китай разорвал отношения с президентом Чехии из одной встречи в Индии
Юрист объяснил, как легально утилизировать мусор на даче
Россиян предупредили о резком изменении климата в ближайшие десять лет
В «Ростелекоме» ответили на слухи о блокировке звонков в мессенджерах
Военэксперт ответил, почему ВСУ нервничают из-за Покровского направления
Названо секретное оружие РФ, которое засветилось на Покровском направлении
Диетолог рассказала, кому нельзя употреблять клетчатку
Рогозин предостерег от лишнего оптимизма после прорыва у Доброполья
В Сети появились кадры прогулки семьи енотовидных собак
Тайные визиты в РФ, болезнь мозга, терроризм: куда пропала Лайма Вайкуле
Российская гостиница отказалась заселять бойца СВО
Стало известно, ждать ли Зеленского на Аляске в дни встречи Путина и Трампа
Швейцария ударила по России новыми санкциями
Российских подростков задержали за теракт на железной дороге
В России введут новую выплату для всех? Что такое базовый доход, детали
Политолог предсказал судьбу Зеленского после переговоров Путина и Трампа
В Госдуме ответили, в каком случае базовый доход будет полезным для россиян
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.