Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 15:26

Политолог указал на подарок ВС России для Путина и Трампа

Политолог Марков: прорыв ВС России в ДНР стал подарком Путину и Трампу

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Прорыв ВС России в районе Доброполья на Красноармейском направлении в ДНР стал подарком для президента Владимира Путина и главы США Дональда Трампа перед встречей на Аляске, написал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и его западные союзники со страхом смотрят на карты прорыва.

Этот прорыв — подарок Путину и Трампу к переговорам говорит, что Зеленский и Европа должны отдать весь Донбасс как обмен территориями — иначе армия России возьмет их силой, — написал Марков.

Политолог добавил, что у противника «почти нет оборонительных сооружений», поэтому прорыв российских войск может развиваться дальше. Ключевыми направлениями для продолжения наступления Марков считает северо-восточное — в тыл краматорско-славянской агломерации и северо-западное — в сторону Павлограда.

Ранее СМИ сообщили, что ВС России «пробили клин» в украинской обороне на 20 километров между Красноармейском и Константиновкой. Бойцы девятой и 39-й мотострелковых бригад зачистили районы сел Бойковка, Панковка и Затышок, а затем начали наступление, помешав ВСУ провести ротацию. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ДНР
СВО
Владимир Путин
Дональд Трамп
Сергей Марков
переговоры
