В ГД предположили, что встречу Путина и Трампа на Аляске попытаются сорвать

Руководство Украины и европейских государств, скорее всего, в ближайшее время будут предпринимать попытки по срыву встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске, заявил NEWS.ru первый заместитель комитет Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он выразил мнение, что успешный диалог Москвы и Вашингтона не входит в планы ЕС и Киева. Также парламентарий сказал, что вступление Украины в НАТО — по-прежнему «красная линия».

На самом деле Макрон и Зеленский абсолютно не оторваны от реальности. У них давно сверстана программа работы, и они четко следуют ей. Если встреча на Аляске не запланирована, значит, она не входит в их планы. Они сейчас делают все возможное, чтобы ее сорвать. Они понимают, что вступление Украины в НАТО — это «красная линия», и любые переговоры в таком случае будут напрасны. Поэтому они пытаются разрушить любые договоренности и действия, направленные на мирное урегулирование созданной ими проблемы, — сказал депутат.

Помимо этого, парламентарий уточнил, что американский лидер, вероятно, будет учитывать интересы Европы. Дело в том, что Соединенные Штаты и ЕС все еще являются партнерами, данный факт оказывает влияние на диалог.

Трамп не может не учитывать интересы европейцев, так как они являются партнерами США. Он будет учитывать их, но исходя из интересов США. Это, естественно, влияет на переговорный процесс и на отношения. Но еще раз повторю: Америка будет заинтересована только в собственных интересах, — подчеркнул Алексей Чепа.

Ранее политолог Сергей Марков выразил мнение, что в ходе предстоящих переговоров на Аляске США планируют добиваться полного прекращения военных действий на территории Украины. По его словам, американскую сторону не слишком волнуют конкретные условия будущего мирного договора. В то же время, как подчеркнул аналитик, Россия ставит перед собой задачу добиться полной денацификации украинского государства.

