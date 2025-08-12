Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 12:37

Озвучены главные требования России и США перед встречей на Аляске

Политолог Марков: США на Аляске будут добиваться мира на Украине любой ценой

Фото: Andreas Arnold/dpaGlobal Look Press

Во время переговоров на Аляске американская сторона будет стремиться к полному прекращению боевых действий на Украине, заявил политолог Сергей Марков в комментарии «Газете.Ru». Он отметил, что Вашингтон не особо озабочен условиями мирного соглашения. В то же время, по мнению эксперта, Россия на саммите нацелена на изменение характера властей на Украине.

Соединенные Штаты будут давить на российскую, европейскую и украинскую стороны, лишь бы прекратить боевые действия. Это главное требование США. <...> Россия хотела бы провести полную денацификацию, то есть ликвидировать неонацистские структуры на Украине. Необходимо обеспечить нейтралитет Украины, чтобы ее больше не могли использовать в качестве плацдарма против РФ, — высказался политолог.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов, заявил, что выбор Аляски для переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является важным сигналом для коллективного Запада. По его мнению, это показывает, что решать украинский кризис будут только Москва и Вашингтон.

