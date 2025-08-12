Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Август, держи грядку: как 2 дешевых ингредиента спасут урожай огурцов

Многие огородники ошибочно думают, что в период плодоношения огурцы больше не нуждаются в подкормках. Но именно сейчас растениям требуется максимум питательных веществ. Без них кусты желтеют, сохнут и могут погибнуть.

Огурцы неприхотливы и прекрасно реагируют на недорогие домашние удобрения. Вместо молочных подкормок, которые обходятся недёшево, есть более бюджетный, но не менее эффективный способ — смесь всего из двух ингредиентов.

Что понадобится

  • прессованные дрожжи — 100 г;
  • скорлупа от 10 яиц.

Дрожжи ускоряют рост, укрепляют корни и повышают устойчивость к болезням. Яичная скорлупа снижает кислотность почвы и насыщает её кальцием, цинком, железом, серой, кремнием и фтором — всё это необходимо для обильного плодоношения.

Как приготовить удобрение

  1. Измельчите скорлупу в ступке, кофемолке или блендере, залейте литром кипятка и настаивайте неделю. Затем процедите.
  2. В день процеживания залейте дрожжи литром тёплой воды, оставьте на 2–3 часа и размешайте до однородности.
  3. Смешайте настой скорлупы и настой дрожжей 1:1, перед внесением разведите водой в пропорции 1:10.

Поливайте под корень — по 0,5 литра на куст. Уже через несколько дней огурцы пойдут в активный рост и порадуют обильным урожаем.

Ранее сообщалось, как засолить хрустящие огурцы по-болгарски на зиму.

огурцы
советы
огороды
овощи
Валерия Мартынович
В. Мартынович
