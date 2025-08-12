Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 09:29

«Буквально разгромил»: во Франции восхитились реакцией США на Зеленского

Политик Филиппо: Трамп разгромил Зеленского после отказа уступать территории

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп буквально разнес президента Украины Владимира Зеленского во время выступления в Белом доме, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х. Именно так руководитель США раскритиковал своего украинского коллегу за отказ передачи утраченных территорий.

Трамп буквально разгромил Зеленского, — написал политик.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» назвал отчаянным эмоциональное состояние президентов Украины и Франции перед предстоящей встречей российского президента Владимира Путина и американского лидера. По его оценке, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон показывают растерянность и дезориентацию.

Политик также высказал предположение, что Зеленский активно ищет предлоги для отклонения возможных мирных инициатив с Россией. Французский политик считает, что украинский президент заинтересован в продолжении конфликта как единственном способе сохранения власти, тогда как европейские союзники подталкивают Киев к дальнейшему военному противостоянию, не считаясь с потерями.

