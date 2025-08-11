Во Франции указали на положение Зеленского из-за встречи Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон находятся в «отчаянном состоянии» перед предстоящей встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске на следующей неделе, заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X. Политик добавил, что «Макрон и Зеленский мечутся, как потерянные и дезориентированные».

Объявление о встрече Трампа и Путина на следующей неделе на Аляске произвело эффект разорвавшейся бомбы! — написал Филиппо.

Ранее член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что выбор Аляски местом встречи Путина и Трампа является символичным. По его словам, встреча может отсылать к общему историческому прошлому и арктическому будущему двух стран.

Помощник российского президента Юрий Ушаков между тем информировал, что на Аляске будут обсуждаться варианты долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Он уточнил, что лидеры России и США сосредоточатся на выработке конкретных предложений для достижения прочного мира. Детали формата и повестки переговоров пока не раскрываются.