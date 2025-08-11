Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 06:12

Во Франции указали на положение Зеленского из-за встречи Путина и Трампа

Филиппо: Зеленский находится в отчаянном положении из-за встречи Путина и Трампа

Флориан Филиппо Флориан Филиппо Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон находятся в «отчаянном состоянии» перед предстоящей встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске на следующей неделе, заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X. Политик добавил, что «Макрон и Зеленский мечутся, как потерянные и дезориентированные».

Объявление о встрече Трампа и Путина на следующей неделе на Аляске произвело эффект разорвавшейся бомбы! — написал Филиппо.

Ранее член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что выбор Аляски местом встречи Путина и Трампа является символичным. По его словам, встреча может отсылать к общему историческому прошлому и арктическому будущему двух стран.

Помощник российского президента Юрий Ушаков между тем информировал, что на Аляске будут обсуждаться варианты долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Он уточнил, что лидеры России и США сосредоточатся на выработке конкретных предложений для достижения прочного мира. Детали формата и повестки переговоров пока не раскрываются.

Флориан Филиппо
Владимир Зеленский
Владимир Путин
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Свыше 30 дронов сбили и перехватили над Россией за ночь
«Вопреки воле»: в Германии раскрыли амбициозный план ЕС и Киева
В США обрадовались успехам Вэнса на переговорах по Украине в Великобритании
«Стреляли, сжигали, забирали всю воду»: раскрыты зверства ВСУ в Яблоновке
Украинские военные стали пропадать под Сумами целыми взводами
Силовики пресекли спланированную в Киеве диверсию на Транссибе
Стало известно, когда в России начнут доставлять товары беспилотниками
Тихонов раскрыл, как тренеры выгнали Домрачеву и Кузьмину из сборной России
Ученый рассказал, как улучшилось исследование опасных для Земли метеоритов
Стало известно, как ВСУ используют колумбийских наемников на фронте
На Украине объявили в розыск известного российского интеллектуала
Российские военные скрестили дрон с ручным гранатометом
Два техногиганта заплатят США часть выручки с продаж чипов в Китае
«Нет такого пути»: в США оценили шансы Запада подчинить Россию
Названо число жертв атаки ВСУ на Нижегородскую область
Лепешки-пятиминутки: идеальный быстрый завтрак!
Россиянам назвали лучший способ распорядиться 2 млн рублей
В зоне СВО ликвидировали рекламное лицо украинского «Азова»
Юрист объяснил, когда перекур может стоить работы
Во Франции указали на положение Зеленского из-за встречи Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Мир

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.