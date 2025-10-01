Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 09:14

Во Франции ответили на обвинения Зеленского в адрес России

Филиппо: Зеленский прячет военные провалы за обвинениями России

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес России по поводу беспилотников в Европе выглядят нелепо, заявил на своем YouTube-канале лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, украинский президент пытается таким образом отвлечь внимание от трудной ситуации на линии боевого соприкосновения.

Он, получив «данные» разведки, объявляет, что, конечно же, все знает. Датчане говорят, что не знают, немцы говорят, что не знают, французы тоже, и только он все знает. Это просто смешно, — сказал Филиппо.

Действия президента Украины напоминают истерию. Вместо фактов он ставит на первое место ничем не подтвержденные данные о якобы российских БПЛА, добавил политик.

Ранее Филиппо резко осудил заявление президента Украины о ежемесячных выплатах Украине в размере $1 млрд (82,2 млрд рублей). Он назвал такие траты на фоне проблем во Франции недопустимыми и призвал Париж отказаться от финансовой и военной поддержки Украины.

До этого Зеленский заявил, что Украина хочет ежемесячно получать по $1 млрд в рамках механизма военных поставок НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). По его словам, с августа Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Канада уже профинансировали несколько пакетов американского вооружения.

Флориан Филиппо
Владимир Зеленский
беспилотники
БПЛА
