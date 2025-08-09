Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 15:42

В Европе оценили действия «взбешенного» встречей Путина и Трампа Зеленского

Филиппо: Зеленский ищет отговорки для отказа от мирного соглашения по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ищет отговорки для отказа от потенциального мирного соглашения с Россией, высказал мнение лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X. По его словам, украинский лидер рассматривает пути отхода до встречи глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Взбешенный мирной встречей 15 августа на Аляске между Трампом и Путиным, он (Зеленский. — NEWS.ru) уже находит предлоги, чтобы отказаться от мирного соглашения, которое последует за ней, — написал Филиппо.

Как отметил политик, Зеленский заинтересован в продолжении конфликта, поскольку только так он может оставаться у власти. При этом европейские «хозяева» лишь подталкивают Киев к продолжению вооруженного противостояния любой ценой.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не намерен идти на территориальные уступки. По его словам, Аляска, где состоятся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, «слишком далеко от Украины».

До этого стало известно, что Зеленский готов согласиться на прекращение огня по линии фронта. Однако, по словам источников, Киев по-прежнему не согласен на международное признание контроля Москвы над Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями.

