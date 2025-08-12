На Крымском мосту образовалась крупная утренняя пробка

Почти 800 автомобилей застряли в утренней пробке на Крымском мосту, передает Telegram-канал с оперативной информацией о ситуации на переезде. На момент 09:00 мск со стороны Керчи в очереди находятся 710 машин, а со стороны Тамани — 83 авто.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 83 транспортных средства. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 710 транспортных средств. Время ожидания около трех часов, — говорится в сообщении.

Ранее, 11 августа, в утреннем заторе с обеих сторон Крымского моста находилось около 1,7 тысячи автомобилей. Отмечалось стабильное увеличение их числа. Согласно данным, к 06:00 в очереди было примерно 1,2 тысячи машин, а к 07:00 их количество выросло еще на 400. Среднее время ожидания составляло около одного часа.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что воздушное пространство над Крымским мостом находится под усиленным контролем ВС РФ, и украинская армия не располагает возможностями для нанесения по нему успешного удара. По его словам, российские системы противовоздушной обороны способны отражать масштабные атаки, включая удары с применением беспилотников и ракет.