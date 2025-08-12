Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В мире идет информационная война за прошлое, настоящее и будущее, от ее исхода будет зависеть многое, заявила в интервью «Эксперту» представитель МИД России Мария Захарова. Она предложила рассматривать переписывание истории как «потенциальный суперфейк Запада».

То, что мы наблюдаем в последние годы, — подмена фактов, война с памятниками с целью уничтожения физических свидетельств подвигов советского народа, реабилитация нацистов и обеление коллаборационистов, переписывание школьных и университетских учебников истории, применение технологий ИИ в псевдодокументальной хронике и в целях подделки архивов — все это указывает на возможную злонамеренную синергию этих отдельных элементов для глубинной переделки истории на новом технологическом уровне, – сказала Захарова.

Дипломат призвала не расслабляться ни на секунду. Действия коллективного Запада, по ее мнению, подталкивают планету к катастрофе и «загоняют все страны в мир лжи и постправды».

Мы не имеем права сдаться и отказаться от правды — за нее необходимо бороться, отстаивать каждый день и каждый час, – подчеркнула Захарова.

Ранее дипломат заявила, что предложение генсека НАТО Марка Рютте отказаться от юридического признания новых территорий России поражает своей безнравственностью. Захарова отметила, что он «ностальгирует по палачам холокоста», приводя в пример тот факт, что у Литвы, Эстонии и Латвии с 1940 по 1991 год были посольства в США, что означало признание фактического контроля СССР над их территориями, но никогда не юридическое согласие с этим фактом.

