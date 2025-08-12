Володин вновь поднял вопрос отмены домашнего задания для школьников

Государственная дума выработает предложения по домашним заданиям в школах, написал в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, речь идет в первую очередь о ситуации с нагрузкой на учеников. Володин обратил внимание, что в последнее время слышны предложения об использовании искусственного интеллекта при выполнении домашних заданий.

Звучат предложения об изменении подходов. С одной стороны — в части исключения формализма при его выполнении (использование ИИ и различных программ, поиск готовых ответов в интернете). С другой — необходимости сохранения домашнего задания для закрепления материала, — отметил он.

На прошлой неделе Володин выступил за отмену домашних заданий для школьников. Он подчеркнул, что в среднем дети проводят за учебой около 10 часов в день. По словам спикера Госдумы, в связи с этим ученики все чаще формально подходят к выполнению работ.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов выразил мнение, что через несколько лет домашние задания для школьников перейдут в систему онлайн. Он также считает, что искусственный интеллект обязательно войдет в школьную программу.