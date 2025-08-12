Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 09:25

Володин вновь поднял вопрос отмены домашнего задания для школьников

Володин пообещал выработать предложения по домашним заданиям в школах

Фото: Vladimir Melnikov/GLobal Look Press

Государственная дума выработает предложения по домашним заданиям в школах, написал в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, речь идет в первую очередь о ситуации с нагрузкой на учеников. Володин обратил внимание, что в последнее время слышны предложения об использовании искусственного интеллекта при выполнении домашних заданий.

Звучат предложения об изменении подходов. С одной стороны — в части исключения формализма при его выполнении (использование ИИ и различных программ, поиск готовых ответов в интернете). С другой — необходимости сохранения домашнего задания для закрепления материала, — отметил он.

На прошлой неделе Володин выступил за отмену домашних заданий для школьников. Он подчеркнул, что в среднем дети проводят за учебой около 10 часов в день. По словам спикера Госдумы, в связи с этим ученики все чаще формально подходят к выполнению работ.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов выразил мнение, что через несколько лет домашние задания для школьников перейдут в систему онлайн. Он также считает, что искусственный интеллект обязательно войдет в школьную программу.

Госдума
Вячеслав Володин
школы
школьники
домашние задания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли нюанс, влияющий на исход встречи Путина и Трампа
Мальчик на арендованном самокате упал под автобус и погиб в Москве
В США дали одно обещание к визиту Путина на Аляску
Профессор рассказала, остались ли еще на Аляске русские церкви
Российский рынок акций залихорадило перед встречей Трампа и Путина
Жители российского региона почувствовали дрожь земли
Раскрыта порочная практика командования ВСУ в Сумской области
ПВО «распотрошила» четыре украинских БПЛА над двумя регионами
Раскрыты подробности трагической смерти писателя Чижова
На Крымском мосту образовалась крупная утренняя пробка
Захарова обвинила Запад в переписывании истории
«Буквально разгромил»: во Франции восхитились реакцией США на Зеленского
Володин вновь поднял вопрос отмены домашнего задания для школьников
Огурцы хрустят уже через день: маринуем в литровой банке очень быстро
Депутат Колесник пригрозил ударами по столицам НАТО за атаку на Калининград
Раскрыта сумма ущерба от хищений экс-президента АФК «Система»
Одна европейская страна отказалась поддержать решение ЕС по Украине
Аэропорт Оренбурга ограничил работу ради безопасности полетов
В Пентагоне высказались об уступках при урегулировании на Украине
В МВД перечислили десять маркеров обмана при онлайн-покупках
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.