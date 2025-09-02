Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 10:58

В Госдуме назвали недопустимым обучение граждан иноагентами

Володин: иноагентам нельзя позволять обучать российских граждан

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иноагенты не должны иметь права обучать российских граждан, особенно когда речь идет о детях и молодежи, чтобы не навязывать им чуждые ценности, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Заявление было сделано на фоне вступления в силу с 1 сентября закона о запрете иностранным агентам проводить образовательные и просветительские мероприятия.

Иноагенты открыто ведут антироссийскую деятельность. Позволять им обучать граждан, в первую очередь детей и молодежь, насаждать чуждые нашей стране ценности недопустимо, — привели слова Володина в пресс-службе.

С 1 сентября 2025 года в России ужесточили ответственность за нарушение законодательства об иностранных агентах. За отказ выполнить требования сотрудников Минюста предусмотрены штрафы: для граждан — 30–50 тысяч рублей, для должностных лиц — 100–300 тысяч рублей, для юрлиц — 300–500 тысяч рублей.

Председатель Госдумы также подчеркнул, что иностранные агенты получают средства из-за рубежа и стремятся подорвать стабильность и целостность государства. В связи с этим требуется принимать меры для нейтрализации их деятельности. Володин отметил, что к ответственности будут привлечены и те, кто нарушает закон, находясь за пределами страны.

Ранее Володин предупредил, что артисты, покинувшие Россию из-за военной операции на Украине, не найдут теплый прием по возвращении. Он также предположил, что количество возвращающихся знаменитостей может увеличиться.

Вячеслав Володин
Госдума
иноагенты
обучение
