Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 11:39

Моченая брусника по старинному рецепту

Моченая брусника по старинному рецепту Моченая брусника по старинному рецепту Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вам потребуется один килограмм свежей брусники, которую необходимо перебрать и промыть. Две крупные груши твердых сортов вымойте, очистите от кожуры и нарежьте тонкими дольками. Для сиропа подготовьте 300 г цветочного меда, 200 мл воды и одну палочку корицы. Мед и воду соедините в кастрюле, нагрейте до кипения, но не кипятите. Добавьте сироп и дольки груши, потомите на медленном огне 5 минут. Затем аккуратно всыпьте бруснику, уберите кастрюлю с плиты и осторожно перемешайте. Разложите массу, предварительно простерилизовав ее, закройте крышками, переверните и укутайте до полного остывания. Заготовку необходимо убрать в холод, позволив ей настояться хотя бы месяц, чтобы вкус стал более насыщенным.

Ранее мы писали о том, как вернуть меду жидкое состояние: бережные способы размягчения.

Читайте также
Такого еще не пробовали: гуляш из свинины по-чешски — мясо очень сочное
Семья и жизнь
Такого еще не пробовали: гуляш из свинины по-чешски — мясо очень сочное
Налистники с творогом и изюмом по-белорусски. Нежные, сливочные блинчики — тают во рту! Беспроигрышный рецепт
Общество
Налистники с творогом и изюмом по-белорусски. Нежные, сливочные блинчики — тают во рту! Беспроигрышный рецепт
Пряный брусничный соус с лимонной ноткой — рецепты для гурманов
Семья и жизнь
Пряный брусничный соус с лимонной ноткой — рецепты для гурманов
Густой брусничный соус! Вкуснятина к мясу и сырной тарелке!
Общество
Густой брусничный соус! Вкуснятина к мясу и сырной тарелке!
Легкий способ замариновать капусту с пряностями и медом дома
Семья и жизнь
Легкий способ замариновать капусту с пряностями и медом дома
рецепты
брусника
домашние заготовки
простой рецепт
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семь приемов, чтобы встроить окна в интерьер без капитального ремонта
Синоптик рассказал, когда в Москве пойдет первый снег
Юрист раскрыл, что грозит за отказ впустить в квартиру газовщика
В Петербурге задержана глава ЦУР Елена Никитина
Кафе, где Гоголь писал «Мертвые души», хотят переделать в модный бутик
Политолог объяснил, почему Трампу не удалось получить Нобелевскую премию
В Минобороны назвали рекордное число сбитых дронов ВСУ
Предавший товарищей боец СВО раскрыл отношение к погибшим сослуживцам
ВС России разнесли объекты энергосистемы ВПК Украины
Лидеры Содружества Независимых Государств приняли решение по «СНГ плюс»
Директор лицея или криминальный авторитет: раскрыто дело убийства Мениса
В Минобороны РФ раскрыли число ударов, нанесенных по ВПК Украины за неделю
Возможный убийца архитектора Супоницкого оставил прощальное послание жене
Дом из легендарного клипа Slipknot выставили на аукцион
Суд заключил под стражу жителя Уфы, выбросившего дочь с четвертого этажа
Романтическая комедия «Сводишь с ума» вышла в широкий прокат
Названо число освобожденных за неделю населенных пунктов в зоне СВО
«Ряд важных решений»: Рахмон рассказал, как прошла встреча глав стран СНГ
Онколог предупредил о главных факторах развития рака молочной железы
Россиян предупредили о влиянии стресса на организм
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.