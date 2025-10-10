Моченая брусника по старинному рецепту

Вам потребуется один килограмм свежей брусники, которую необходимо перебрать и промыть. Две крупные груши твердых сортов вымойте, очистите от кожуры и нарежьте тонкими дольками. Для сиропа подготовьте 300 г цветочного меда, 200 мл воды и одну палочку корицы. Мед и воду соедините в кастрюле, нагрейте до кипения, но не кипятите. Добавьте сироп и дольки груши, потомите на медленном огне 5 минут. Затем аккуратно всыпьте бруснику, уберите кастрюлю с плиты и осторожно перемешайте. Разложите массу, предварительно простерилизовав ее, закройте крышками, переверните и укутайте до полного остывания. Заготовку необходимо убрать в холод, позволив ей настояться хотя бы месяц, чтобы вкус стал более насыщенным.

