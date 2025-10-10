Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 11:46

В Госдуме раскрыли, включена ли служба в Советской армии в трудовой стаж

Депутат Гаврилов: служба в Советской армии включена в трудовой стаж

Служба в Советской армии включается в страховой стаж для начисления пенсии, однако это делается только при условии наличия у гражданина официальной трудовой деятельности до или после этого периода, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, данный подход создает трудности для тех, кто после службы занялся неофициальной работой или продолжил обучение.

В обращениях граждан о пенсиях нередко встает вопрос о службе в Советской армии. Формально этот период включается в страховой стаж, но только при условии, что до или после службы человек имел официальные трудовые отношения. Это создает ситуацию, при которой реальная обязанность, выполняемая по призыву государства, оказывается учтенной не полностью и лишь в сочетании с другими периодами работы. Для многих это превращается в препятствие при оформлении пенсии: если молодой советский мужчина ушел в армию сразу после школы и сразу после службы, например, занялся неофициальной работой или долгое время учился, годы армии могут не сыграть своей роли, — пояснил Гаврилов.

Парламентарий отметил, что существует и проблема оценки значимости данного периода, так как за каждый год срочной службы начисляется лишь 1,8 пенсионного коэффициента. По его словам, это в два раза меньше, чем баллы, назначаемые за уход за вторым ребенком, что ставит под сомнение справедливость подобной градации.

Другой момент, касаемый начисления пенсии за службу в Советской армии, это коэффициенты, которые начисляются за каждый год срочной службы. Сегодня это 1,8 пенсионного коэффициента за полный календарный год. Для сравнения: за уход за вторым ребенком начисляется 3,6 балла, то есть ровно вдвое больше. Получается парадокс — период исполнения воинской обязанности, напрямую связанный с обороной страны, оценивается ниже, чем социальные периоды. Особая проблема касается тех, кто служил в составе групп войск за пределами СССР. На практике этот период засчитывается в стаж, но только как обычная срочная служба без дополнительных льгот, — резюмировал Гаврилов.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что крайне важно ввести ежеквартальную индексацию пенсий россиян. По его словам, сейчас она производится два раза в год.

